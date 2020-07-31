Загруженность дорог — негативный фактор, завышенные показатели по которому есть во всех районах Зеленограда, кроме Старого Крюково: здесь этот показатель равен единице, в остальных местах — варьируется от пяти до семи в рейтинге, где ноль — это наиболее благоприятная обстановка, а 10 — самая неблагоприятная.

Составители рейтинга отмечают, что он пригодится тем, кто планирует покупать или арендовать жилье или офис. EcoStandard group оценивали районы по 11 параметрам, передает РБК. Это площадь района, плотность населения, площадь зеленых насаждений и парков, наличие водоемов, аэропортов, промзон, автомагистралей и их загруженность, а также наличие объектов негативного воздействия: ТЭЦ, производственных предприятий, мусорных полигонов, очистных сооружений.