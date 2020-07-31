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Четыре района Зеленограда — в числе мест Москвы с самой благоприятной экологической обстановкой 31.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Районы Силино, Матушкино, Савёлки и Старое Крюково вошли с список территорий с самой благоприятной экологической обстановкой Москвы. Здесь низкая плотность населения, много деревьев и нет опасных производственных объектов. К таким выводам пришла компания EcoStandard group, которая занимается экологической экспертизой и мониторингом. Район Крюково получил отметку о среднем качестве состояния окружающей среды из-за сильной загруженности дорог и очень маленького числа зеленых насаждений.

Загруженность дорог — негативный фактор, завышенные показатели по которому есть во всех районах Зеленограда, кроме Старого Крюково: здесь этот показатель равен единице, в остальных местах — варьируется от пяти до семи в рейтинге, где ноль — это наиболее благоприятная обстановка, а 10 — самая неблагоприятная.

Составители рейтинга отмечают, что он пригодится тем, кто планирует покупать или арендовать жилье или офис. EcoStandard group оценивали районы по 11 параметрам, передает РБК. Это площадь района, плотность населения, площадь зеленых насаждений и парков, наличие водоемов, аэропортов, промзон, автомагистралей и их загруженность, а также наличие объектов негативного воздействия: ТЭЦ, производственных предприятий, мусорных полигонов, очистных сооружений.

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Проголосовали 74 человека
Метки:
озеленение и благоустройство, экология, рейтинг
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Обсуждение
Kill Digit
7 часов назад
Тут не стоит переживать, уже всё делается, что бы догнать и перегнать по неэкологичности и перенаселённости отмеченных зелёным районов Зеленограда - деревьев всё меньше, новых домов всё больше.
A T
7 часов назад
"Ощущаете ли вы..." А это как посмотреть, всё относительно:) Когда приезжаю особенно после прогулок по центру Москвы, ощущаю. Пока не вспомню свалки и просто мусор, включая оставляемый обычными людьми, в Подмосковье. Когда приезжаю откуда-нибудь, где просторы, лес или вообще тайга, озёра, реки и пр. и очень мало людей, совсем не ощущаю.
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