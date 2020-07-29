Проезд по М-11 после Солнечногорска подорожал, но всего на три месяца 29.07.2020 ZELENOGRAD.RU

«Автодор» сократил летние скидки на проезд по М-11. Теперь на участке между Пешками (Солнечногорск), где трасса пересекается с бесплатной Ленинградкой М-10 (58-й километр), и следующим пересечением с ней (149-й километр) сезонный тариф уменьшился до 30% вместо прежних 40 для легковых автомобилей 1-й и 2-й категории. Для грузового транспорта 3-й и 4-й категории тариф меняется с пункта оплаты на 89-м километре — у пересечения с «большой бетонкой» (трасса А108, между деревнями Решоткино и Лаврово), теперь это 15% вместо 30. На остальных участках плата за проезд не меняется, сообщили «Зеленоград.ру» в компании.

Эти расценки ввели с 28 июля по 31 октября. В прошлом году сезонные тарифы действовали с 15 апреля по 13 октября.

Кроме этого, все владельцы транспондеров T-pass могут воспользоваться скидкой 15% от базовых тарифов на платных участках автодорог, находящихся в доверительном управлении «Автодора» — это с 58-го по 684-й километр. Также с транспондером T-pass на автодороге М-11 «Нева» действуют каскадные скидки, которые позволяют сэкономить до 40% от базового тарифа автомобилистам, проезжающим более четырех участков подряд.

Те, кто часто ездит по М-11, могут сэкономить ещё с помощью абонементов — стоимость проезда по ним фиксированная и существенно ниже тарифа. Правда, такие абонементы доступны только владельцам персонифицированных транспондеров T-pass.

«Автодор» обслуживает трассу М-11 до Санкт-Петербурга начиная с 58-го километра. Полная тарифная сетка на этом участке опубликована на сайте компании.

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Метки:
транспорт, платная дорога м-11, скидки
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