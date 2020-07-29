Пригородную железнодорожную платформу Ховрино-2 строят между станциями Ховрино и Левобережная и вблизи станции метро «Ховрино». Она строится в составе транспортно-пересадочного узла, но путь от метро до новой платформы пройдет по улице. По расчетам мэрии — это около четырех минут.
Сроки открытия новой станции у РЖД и Москвы разные. В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Зеленоград.ру» сообщили, что открытие планируется в 1 квартале 2021 года. В мэрии назвали октябрь-декабрь этого года.
Надземного или подземного перехода между станцией Ховрино-2 и станцией метро «Ховрино» не предусмотрено. Для пересадки пассажирам надо будет пройтись по улице — около 250 метров, сообщили в мэрии.
250 метров — это примерно четыре минуты ходьбы. В реальности путь может занять больше времени, поскольку придется два раза переходить дорогу по светофору. Как именно будет организована пересадка, сейчас решает департамент транспорта. Если связь станции с метро будет удобной, то для пассажиров из Зеленограда эта пересадка с электрички на метро станет первой на участке Крюково — Москва.
Станция Ховрино-2 состоит из двух платформ, объединенных надземным переходом. Здесь будут останавливаться обычные электрички и «Ласточки-комфорты», «Ласточки-экспрессы» — не будут. На платформах сделают навесы.
Также планируется строительство перехватывающей парковки на 200 машин возле метро, на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Новая станция, парковка, существующий автовокзал и строящиеся у метро «Ховрино» жилые и общественные здания — часть проекта ТПУ «Ховрино», который планируют полностью построить в 2022 году.
О строительстве станции Ховрино-2 столичные власти впервые объявили в 2016 году. Сроки начала и завершения стройки дважды переносились.