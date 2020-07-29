Сроки открытия новой станции у РЖД и Москвы разные. В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Зеленоград.ру» сообщили, что открытие планируется в 1 квартале 2021 года. В мэрии назвали октябрь-декабрь этого года.

Надземного или подземного перехода между станцией Ховрино-2 и станцией метро «Ховрино» не предусмотрено. Для пересадки пассажирам надо будет пройтись по улице — около 250 метров, сообщили в мэрии.

250 метров — это примерно четыре минуты ходьбы. В реальности путь может занять больше времени, поскольку придется два раза переходить дорогу по светофору. Как именно будет организована пересадка, сейчас решает департамент транспорта. Если связь станции с метро будет удобной, то для пассажиров из Зеленограда эта пересадка с электрички на метро станет первой на участке Крюково — Москва.

Станция Ховрино-2 состоит из двух платформ, объединенных надземным переходом. Здесь будут останавливаться обычные электрички и «Ласточки-комфорты», «Ласточки-экспрессы» — не будут. На платформах сделают навесы.