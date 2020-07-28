Экоактивисты заявили о повреждении деревьев в СНТ рядом с Зеленоградом для площадки под мусор. Председатель считает, что ее оговорили 28.07.2020 ZELENOGRAD.RU

В садовом товариществе «Лесная Поляна» около деревни Лыткино в Солнечногорском районе неизвестные повреждают деревья, которые местные жители посадили в 2019 году в рамках акции «Посади дерево, спаси лес». Об этом сообщили активисты «Экообороны Московской области». По мнению жителей, порчей деревьев занимается правление СНТ, чтобы расчистить место для мусорной площадки. Председатель товарищества уверена, что ее оговорили, и готова опровергать эти сведения через суд.

Местные жители рассказали экоактивистам, что все началось осенью 2019 года: дубы, орешник, березы, кустарники, а также сосны якобы подпиливают, обдирают кору, «льют отраву на корни». Они собирают подписи в защиту деревьев и написали жалобу в Госадмтехнадзор Московской области.

Председатель «Лесной Поляны» Татьяна Россолова сказала «Зеленоград.ру», что не знала об этой публикации активистов, но изложенную информацию считает клеветой. Она объяснила, что конфликт возник, так как площадке, подготовленной под контейнеры, жители ближайшего участка (углового в СНТ) самовольно посадили две взрослые сосны. По ее словам, они не хотели жить рядом с отходами, им не нравилась идея, что у их дома будут постоянно останавливаться люди с мусором.

«Мы хотели культурно поставить домик, сделать площадку для сбора ТКО. Людям [живущим рядом] это не понравилось. Когда начались подготовительные работы, положили плиты, чтобы было удобнее подъезжать, они осенью без всякого ведома посадили две сосны. И стали говорить, что это лесная зона, а они в рамках акции посадили деревья», — рассказала она. Других упомянутых деревьев, по ее словам, там не растет.

Татьяна просила пересадить сосны: по ее словам, она не против новых деревьев в принципе, они недавно посадили клен и дуб, за которыми регулярно ухаживают. Но площадку для контейнеров все равно где-то нужно ставить.

Одна из местных жительниц говорила председателю, что на одной из сосен недавно пожелтели ветки, предположив, что дерево обливают чем-то ядовитым. Но Татьяна сказала, что пересаженные взрослые деревья могут болеть, и без доказательств наговаривать на кого-то неправильно.

Контейнеры на той площадке так и не установили, сейчас все они стоят напротив правления. В ближайшее время в СНТ пройдет голосование за новое место, людям предложат 3-4 площадки на выбор.

«Зеленоград.ру» также направит запросы в профильные службы и ведомства и будет следить за ситуацией.

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Метки:
лес, вырубка, садовое товарищество, лыткино
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