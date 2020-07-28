Местные жители рассказали экоактивистам, что все началось осенью 2019 года: дубы, орешник, березы, кустарники, а также сосны якобы подпиливают, обдирают кору, «льют отраву на корни». Они собирают подписи в защиту деревьев и написали жалобу в Госадмтехнадзор Московской области.

Председатель «Лесной Поляны» Татьяна Россолова сказала «Зеленоград.ру», что не знала об этой публикации активистов, но изложенную информацию считает клеветой. Она объяснила, что конфликт возник, так как площадке, подготовленной под контейнеры, жители ближайшего участка (углового в СНТ) самовольно посадили две взрослые сосны. По ее словам, они не хотели жить рядом с отходами, им не нравилась идея, что у их дома будут постоянно останавливаться люди с мусором.

«Мы хотели культурно поставить домик, сделать площадку для сбора ТКО. Людям [живущим рядом] это не понравилось. Когда начались подготовительные работы, положили плиты, чтобы было удобнее подъезжать, они осенью без всякого ведома посадили две сосны. И стали говорить, что это лесная зона, а они в рамках акции посадили деревья», — рассказала она. Других упомянутых деревьев, по ее словам, там не растет.

Татьяна просила пересадить сосны: по ее словам, она не против новых деревьев в принципе, они недавно посадили клен и дуб, за которыми регулярно ухаживают. Но площадку для контейнеров все равно где-то нужно ставить.