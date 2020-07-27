Магазин «Верный» на Панфиловском проспекте откроется не раньше октября. Здание строят с 2016 года 27.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Стало известно, когда откроется магазин «Верный» в новом здании на Панфиловском проспекте (корпус 1001Б) — по данным префектуры это произойдёт в 4-м квартале, то есть с октября по декабрь. Какие арендаторы будут в этом здании, кроме «Верного», выясняем.

Строят это здание у корпуса 1011 и остановки «Октябрьская» с конца 2016 года. Тогда говорилось об открытии на первом этаже ТЦ круглосуточного магазина с терминалами электронных заказов — примерно как в бывших «Утконосах». Теперь первый этаж займет «Верный» — договор с ним подписан. В управе счиатают, что «Верный» станет альтернативой супермаркету «Билла», расположенному возле остановки «10-й микрорайон» , — потому что от близлежащих домов идти в «Биллу» далеко.

А второй этаж площадью 450 квадратных метров обещали обустроить по желанию жителей. Что там будет в итоге, пока неизвестно. Были предложения от спортклуба и ресторана.

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Метки:
магазины, панфиловский проспект, 10 микрорайон, корпус 1001Б
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