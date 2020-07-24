Круглосуточный «Макдоналдс» открылся в «Перекрёстке» на Ленинградском шоссе 24.07.2020 ZELENOGRAD.RU

«Макдоналдс» и X5 Retail Group запустили совместный проект: в магазинах группы будут открываться рестораны быстрого питания. Пилотный сервис могут протестировать зеленоградцы по пути на работу или обратно в ТЦ «Лига Химки» по адресу Ленинградское шоссе, 5 в супермаркете «Перекрёсток».

Компании решили объединиться, чтобы увеличить поток покупателей и повысить лояльность к обоим брендам. После анализа тестового периода они примут решении о других точках в Москве.

Новое предприятие будет ориентироваться на доставку, но обслуживание гостей через окно «МакЭкспресс» навынос и в единой обеденной зоне также возможно. Новый «Макдоналдс» будет работать круглосуточно.

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Метки:
магазины, рестораны и кафе, доставка продуктов
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