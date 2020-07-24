Компании решили объединиться, чтобы увеличить поток покупателей и повысить лояльность к обоим брендам. После анализа тестового периода они примут решении о других точках в Москве.

Новое предприятие будет ориентироваться на доставку, но обслуживание гостей через окно «МакЭкспресс» навынос и в единой обеденной зоне также возможно. Новый «Макдоналдс» будет работать круглосуточно.