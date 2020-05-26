«Перекрёсток» запустил доставку по Зеленограду в день заказа 26.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Мобильное приложение «Перекрёсток. Быстро» заработало еще в апреле — для доставки продуктов из ближайшего супермаркета сети за 1-2 часа, а к концу мая его собирались распространить на всю Москву. Теперь зона доставки появилась и в Зеленограде, а также в прилегающей к Зеленограду части Андреевки.

Своим новым покупателям в мае «Перекресток.Быстро» дарит скидку на первый заказ 10% по промокоду: may2020.

Заказы принимаются с 9:00 до 21:00, доставка стоит 99 рублей, минимальной суммы заказа нет. Предполагаемое время доставки указывается при оформлении заказа и может быть увеличено в пиковые часы нагрузки. Оплата — только банковской картой онлайн. В приложении можно привязать карту лояльности «Перекрёстка» и получать баллы за покупки (но их списание доступно только в оффлайн-магазинах).

Каталог приложения покажется знакомым тем, кто уже пользуется приложением «Доставка. Пятёрочка» — но у «Перекрёстка» шире товарный ассортимент. В заказ можно набрать до 30 кг продуктов, в том числе до 10 кг из категории «Вода». Алкоголь и табачные изделия не доставляются.

Согласно публичной оферте, опубликованной в приложении, отсутствующие продукты из заказа могут заменить по согласованию с клиентом или самостоятельно, а могут и просто исключить из списка (в приложении нужно выбрать соответствующий вариант работы с заменами). Обо всех корректировках покупателю должны сообщить по телефону или электронной почте. Цены и стоимость весовых товаров могут измениться во время сборки заказа — тогда клиенту вернут разницу на карту в течение трёх дней, а доплата спишется с карты автоматически.

Качество товаров покупатель должен проверять в присутствии курьера, который передаёт ему бумажный чек на покупку. Некачественные продукты курьер обязан принять обратно сразу или в течение семи дней, при доставке следующего заказа.

Замечания по доставке или претензии принимаются на support@perekrestok-dostavka.ru (в том числе фото некачественного товара) или по телефону 8(495)797-5777 — их обязаны рассмотреть за 10 дней в фирме «Е-Гросери Сервис», которая обеспечивает услуги по экспресс-доставке.

Телефон службы поддержки приложения: 8(495)120-0886.

О появлении нового сервиса «Перекрёсток. Быстро» торговая сеть «Перекрёсток» объявила 21 апреля — «Выбирайте из 9-14 тысяч позиций своего магазина, оплачивайте заказ в приложении и ждите курьера!» Поначалу доставка была доступна из девяти магазинов на севере, северо-востоке, юге и юго-западе Москвы. К 18 мая услуга охватила всю Москву в пределах МКАД, на доставку заработали 46 супермаркетов «Перекрёсток». А к 26 мая началась доставка по Санкт-Петербургу.

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Метки:
продукты, торговля, перекресток, доставка продуктов
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