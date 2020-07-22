Будущие маршруты автобусов №1199 метро «Ховрино» — Солнечногорск и №1198 метро «Ховрино» —Клин появились в реестре регулярных перевозок между Москвой и Московской областью. Частично они пойдут по трассе М-11, то есть без пробок. Рассказываем, как они будут ходить, и сколько времени может пройти до начало движения.

Автобусы пойдут к «Ховрино» по Ленинградскому шоссе, возле Пешек сворачивают на М-11. В Солнечногорске будут остановки на улице Ленинградской, в Клину — на улицах Победы и Карла Маркса. На Ленинградском шоссе делают все остановки в пути. На маршруте №1199 планируется 13 остановок при движении из Москвы, 16 из Солнечногорска. На маршруте №1198 — 34 остановки из Москвы, 27 из Клина.

Стоимость проезда определит перевозчик — официально это называется «нерегулируемые тарифы». Это также означает, что льготного проезда на этих маршрутах не будет, и что перевозчик вправе менять тарифы.

На каждый маршрут планируется выпустить до 10 автобусов среднего класса. В такой автобус может поместиться до 60 человек.

Перевозчика выберут по итогам конкурса, который проведет московский департамент транспорта. Конкурс планируется провести до октября, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте.

Между объявлением конкурса и реальным запуском автобуса может пройти несколько месяцев. И даже больше года, как показывает практика. Например, маршрут №1194 Зеленоград — аэропорт Шереметьево столичные и подмосковные власти согласовали в июне 2018 года, итоги конкурса подвели в феврале 2019-го, а движение запустили в июле.