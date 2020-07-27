Художник оформлял здания ВНИИПП (института птицеводства) в Ржавках и «Микрона» в Зеленограде. Кстати, металлическая эмблема здания ВНИИПП, созданная в 1978 году, имеет странный вид. В авторском макете на эмблеме изображены петух и солнышко-часы в окне. В реальности у петуха нет хвоста, а солнышко отсутствует вовсе.

На заводе «Микрон» в конце 1970-х Павловский выполнил витражи, мозаики, металлическую эмблему, роспись фасада в известково-казеиновой технике и стен в конференц-зале. На выставке, среди прочего, представят эскизы водонапорной башни для профилактория «Микрона»