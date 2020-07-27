Выставка, посвященная Серафиму Павловскому (1903—1989) откроется в музее на улице Гоголя 28 июля. В числе его работ в Зеленограде, кроме площади Юности, — витражи, росписи, мозаики и эмблемы на заводе «Микрон» и во ВНИИПП. На выставке представят уникальные экспонаты, в том числе эскизы архитектурных проектов в Зеленограде — тех, что могли бы воплотить, но не получилось.
Серафим Александрович Павловский — монументалист и живописец, автор мозаичного панно «Утро космической эры» на станции метро «Добрынинская», башен Карамышевского шлюза на канале Москва—Волга, барельефа на станции «Ботанический сад», оформлял плафоны театра Красной Армии, драматический театр в Караганде.
Мозаичный декоративный бассейн на площади Юности в Зеленограде Павловский проектировал в 60-х годах. Его построили, но через несколько лет превратили в фонтан. Три года назад фонтан снесли при реконструкции площади. На выставке будут представлены неизвестные варианты мозаичного бассейна.
Художник оформлял здания ВНИИПП (института птицеводства) в Ржавках и «Микрона» в Зеленограде. Кстати, металлическая эмблема здания ВНИИПП, созданная в 1978 году, имеет странный вид. В авторском макете на эмблеме изображены петух и солнышко-часы в окне. В реальности у петуха нет хвоста, а солнышко отсутствует вовсе.
На заводе «Микрон» в конце 1970-х Павловский выполнил витражи, мозаики, металлическую эмблему, роспись фасада в известково-казеиновой технике и стен в конференц-зале. На выставке, среди прочего, представят эскизы водонапорной башни для профилактория «Микрона»
Есть и неосуществленные проекты — в их числе задуманные в конце 60-х — начале 70-х садово-парковые скульптуры для детской площадки в Зеленограде. В частности, художник сделал проекты стел «Знак семьи» и «Материнство». Замышлялся целый детский городок в составе комплексного проекта оформления Зеленограда в 1961-66 годах. В архиве художника сохранились эскизы оформления детских садов и школы (они проходят под номерами 231, 232 и 233 — вероятно, строительными) — с передвижным фонтаном, бассейном, витражами, декоративными скульптурами, солнечными часами и нестандартными игровыми площадками.
На выставке можно увидеть и рукописную часть архива, документы 60-70-х годов — договора, переписку, связанную с разработкой генплана Зеленограда, эскизы, подписанные главным архитектором Игорем Покровским. Планы были большие, воплотить удалось далеко не всё — в том числе по финансовым причинам.
Выставка откроется в конференц-зале музея. Адрес: улица Гоголя, дом 11В. Музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг — с 13:00 до 21:00. Пока сохраняются ограничения для посетителей — санитарные перерывы по 15 минут.