Мошенники научились отправлять сообщения с номера 900 Сбербанка 20.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка для отправки сообщений с номера 900, сообщает ТАСС. Так они убеждают жертв, что действительно работают в банке и им можно доверять.

Чтобы отправить смс с номера 900, злоумышленники пользуются сервисом по дистанционному резервированию расчетного счета для индивидуальных предпринимателей. Они заполняют простую анкету, указывая в ней номер телефона жертвы, которая получает сообщение с номера 900.

Схема выглядит так. Мошенник связывается с клиентом банка, представляется сотрудником службы безопасности и сообщает о несанкционированной операции по счету, а также о неудачных попытках входа в интернет-банк. Чтобы якобы обезопасить средства клиента, мошенник предлагает открыть резервный счет в банке. Для этого нужно пройти «верификацию», назвав номер карты и срок ее действия. Так злоумышленники получают конфиденциальную платежную информацию.

Чтобы убедить жертву в причастности к работе банка, мошенник предлагает направить клиенту сообщение с номера 900 для открытия резервного счета. Клиент в этот же момент получает сообщение с короткого номера Сбербанка с предложением услуги «Дистанционного резервирования счета» и код для подтверждения номера. Злоумышленник подчеркивает, что присланный код ему сообщать не нужно, что еще больше вводит жертву в заблуждение.

В банке ТАСС подтвердили, что через сайт с их сервисами любой человек, зная номер мобильного телефона, может направить человеку сообщение с номера 900. «Какие-то данные у них [мошенников] есть — номер телефона — и с помощью него они вам сообщение направили… Это может сделать любой человек, неважно сотрудник или нет. Это сообщение сформировано от банка с помощью номера телефона и каких-то других данных, которые у них есть», — сообщил оператор в кол-центре. Способов решения этой проблемы в банке не предложили.

На сайте Сбербанка есть инструкция, как распознать мошенника. Настоящий сотрудник:

  • всегда обращается по имени-отчеству;
  • никогда не просит конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН- и CVV-код), CVC-пароли банка;
  • никогда не требует совершать операций с картой.

Для связи с клиентами Сбербанк использует, в основном, три номера: 900, 8-800-555-55-50 и 8-495-500-55-50. Другие телефоны можно посмотреть здесь.

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Метки:
мошенничество, сбербанк
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