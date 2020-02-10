Меры предосторожности

Кроме звонков от имени банка, мошенники прикидываются покупателями товара, который человек выложил на досках объявлений. В этом случае они просят не только номер карты, но и ее код безопасности или код из смс. Также злоумышленники выдают себя за сотрудника брокерской или дилерской компании, предлагая инвестировать деньги с высокой доходностью, пишет РИА Новости. В этом случае мошенники пропадают, как только клиент соглашается открыть счет и переводит деньги, которые уже не вернуть.

Еще один распространенный метод обмана — предложения пройти опрос от банка за вознаграждение. В этом случае злоумышленники просят перечислить «закрепительный платеж» для подтверждения карты и перечисления бонусов, а затем пропадают.

Зампредседателя Центрального банка, куратор направления информационной безопасности Дмитрий Скобелкин рассказал, что делать, если есть подозрение на мошеннические действия. Он советует для начала положить трубку, а затем перезвонить по официальному номеру банка, чтобы уточнить, все ли в порядке со счетом, деньгами и картой. При этом важно не делать обратных звонков по входящему номеру, а набирать его вручную — иначе есть риск снова попасть на тот телефон, с которого звонили мошенники.

Следует помнить, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать номер карты или трехзначный код с обратной стороны, код из смс или пин-код.

«Мошенники, как правило, играют на человеческой психологии. Обычно все сводится к некоему запугиванию: „ваши деньги будут безвозвратно потеряны“. Еще один прием мошенников — обещания быстрой наживы. Например, рассказывают, что ваша карта участвовала в розыгрыше, который проводит банк, что вы победили, но выигрыш вам зачислят лишь после того, как вы сообщите свои данные. Могут сказать, что налоговая служба намерена сделать налоговый вычет и для его получения также нужно сообщить конфиденциальную информацию. Этими способами потенциальную жертву вводят в стрессовую ситуацию, требуют быстро принять решение: например, на мнимый выигрыш претендуют три человека и деньги достанутся тому, кто первый сообщит свои данные», — объяснил Скобелкин.

С 2018 года в Госдуме рассматривается законопроект, который наделяет Банк России правом досудебной блокировки доступа к фишинговым интернет-сайтам. Через такие ресурсы к мошенникам уходит большое количество персональных данных. В январе 2019 документ прошел первое чтение, но потом завис. Как писали «Известия», против нововведений выступили МВД и Минкомсвязи.

По данным издания, в полиции опасались, что такое расширение полномочий Банка России помешает им проводить оперативно-разыскные мероприятия, а ЦБ в перспективе получит полномочия правоохранительных органов. В ведомстве считают, что регулятор давно хочет сам вести оперативную деятельность, чтобы получать дополнительную информацию о подконтрольном секторе по закрытым каналам. В Минкомсвязи также не хотят делиться полномочиями и возражают против роста нагрузки на Роскомнадзор.