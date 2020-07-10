Роспотребнадзор заявил, что вода в Школьном озере, где погибло много рыбы, соответствует нормам, однако причину мора не назвал. Старший государственный инспектор Росрыболовства Роман Балаев, слова которого приводятся на сайте префектуры, объяснил, что гибель рыбы связана не с вредными выбросами, а с жаркой погодой, из-за которой в воде не хватает кислорода.

«Такая картина наблюдается сегодня в очень многих малых водоемах Москвы. Из-за жаркой погоды бурно разрастается водная растительность, загнивает, в воде из-за этого начинает ощущаться недостаток кислорода. Поэтому рыба и гибнет. Но природа свое возьмет — флора и фауна московских прудов восстановятся», — утверждает он.

В прошлом году «Мосводосток» рассказывал, что периодически чистит Школьное озеро от прошлогодних донных отложений, когда на поверхность всплывают полусгнившие растения вместе с илом, торфом, песком, грязью.

По словам инспектора, из-за растительности же рано запускать рыбу в Большой и Малый городские пруды, так как там совсем недавно завершена глобальная реконструкция, во время которой вычистили растительность и иловые отложения на дне. Теперь должен восстановиться естественный растительный подводный мир: если выпустить рыбу сейчас, она погибнет от недостатка корма.

Большой городской пруд чистили прошлой весной в рамках капитального ремонта зоны отдыха. После этого местные жители нашли у плотины мертвую рыбу, хотя официально случаев гибели рыбы не было зафиксировано. Тогда Росрыболовство посчитало, что для восстановления экосистемы пруда после его наполнения водой потребуется около трех лет.