Развязку на пересечении МКАД с Волоколамским и Пятницким шоссе планируют закончить до конца 2020 года, хотя проект рассчитан до ноября 2021. После нового года останутся только работы по благоустройству: высадят деревья и кусты.

Сейчас в одной точке пересекаются три крупные магистрали, из-за чего образуется пробка как на МКАД, так и на Волоколамке и Пятницком шоссе. Осложняет ситуацию и то, что шестиполосное Волоколамское шоссе за МКАД сужается до четырех полос. Реконструировать развязку в виде «клеверного листа» начали в 2018 году. В итоге здесь должна появиться многоуровневая развязка с направленными съездами, общая протяженность новых путей — 7,7 км: