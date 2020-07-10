Для транспортной развязки через железную дорогу в Малино сделают новый проект. Возможно, это нужно, чтобы сохранить лес
Развязку на пересечении МКАД с Волоколамским и Пятницким шоссе планируют закончить до конца 2020 года, хотя проект рассчитан до ноября 2021. После нового года останутся только работы по благоустройству: высадят деревья и кусты.
Сейчас в одной точке пересекаются три крупные магистрали, из-за чего образуется пробка как на МКАД, так и на Волоколамке и Пятницком шоссе. Осложняет ситуацию и то, что шестиполосное Волоколамское шоссе за МКАД сужается до четырех полос. Реконструировать развязку в виде «клеверного листа» начали в 2018 году. В итоге здесь должна появиться многоуровневая развязка с направленными съездами, общая протяженность новых путей — 7,7 км:
- эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамским шоссе и путями МЦД-2 расширят до восьми полос;
- для разворота с внутренней стороны МКАД на внешнюю строят двухполосную эстакаду длиной 690 метров;
- основной ход Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД расширят с трех до пяти полос движения в каждом направлении.
- на развязке появятся боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, а также вдоль Волоколамки по направлению в центр.
stroi.mos.ru
stroi.mos.ru
stroi.mos.ru
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Верите ли вы, что пробки на пересечении МКАД и Пятницкого шоссе исчезнут после реконструкции развязки?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 55 человек
Новую развязку на пересечении МКАД и Пятницкого шоссе планируют достроить почти на год быстрее Новости
Водителя сбили на Панфиловском проспекте после того, как инспектор остановил его из-за негорящей фары. Видео Новости
Госдума разрешила пенсионерам и пострадавшему от эпидемии бизнесу отложить выплату кредитов. К закону есть много вопросов Новости
Как будут работать школы с 1 сентября. Что говорят министр просвещения, мэр и Роспотребнадзор Истории
Два человека погибли и один в тяжёлом состоянии после двойного столкновения на Панфиловском проспекте Новости
Стартовало голосование по ремонту дорог рядом с Зеленоградом. Можно отдать голос за участки на Пятницком шоссе, в Андреевке и Алабушево. Новости
«Дом лани» открылся после карантина. Можно посмотреть животных и записаться в бесплатные детские кружки Новости
Образование, театры, кино и детские развлекательные центры возвращаются к полноценной работе. Снятие ограничений с 13 июля и 1 августа Новости
Суд обязал чиновников выдать активистам документы на комплекс по переработке отходов у Поварово. Выкладывать их в открытый доступ они не планируют Новости