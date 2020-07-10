Новую развязку на пересечении МКАД и Пятницкого шоссе планируют достроить почти на год быстрее 10.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Развязку на пересечении МКАД с Волоколамским и Пятницким шоссе планируют закончить до конца 2020 года, хотя проект рассчитан до ноября 2021. После нового года останутся только работы по благоустройству: высадят деревья и кусты.

Сейчас в одной точке пересекаются три крупные магистрали, из-за чего образуется пробка как на МКАД, так и на Волоколамке и Пятницком шоссе. Осложняет ситуацию и то, что шестиполосное Волоколамское шоссе за МКАД сужается до четырех полос. Реконструировать развязку в виде «клеверного листа» начали в 2018 году. В итоге здесь должна появиться многоуровневая развязка с направленными съездами, общая протяженность новых путей — 7,7 км:

  • эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамским шоссе и путями МЦД-2 расширят до восьми полос;
  • для разворота с внутренней стороны МКАД на внешнюю строят двухполосную эстакаду длиной 690 метров;
  • основной ход Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД расширят с трех до пяти полос движения в каждом направлении.
  • на развязке появятся боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, а также вдоль Волоколамки по направлению в центр.

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Метки:
пятницкое шоссе, транспортная развязка, волоколамское шоссе
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