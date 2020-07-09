37-летний водитель «Шкоды Йети» не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «Опель Астра». 36-летний владелец «Опеля» от полученных травм скончался на месте до прибытия «скорой», сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Находился ли он внутри автомобиля или снаружи, полиция не уточняет. Известно, что к моменту появления на месте МЧС тело лежало на асфальте рядом. Видео последствий этого ДТП опубликовал телеграм-канал @incident_moscow.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Панфиловском проспекте в 1-м микрорайоне около одиннадцати часов вечера в среду, 8 июля. Водитель «Шкоды» столкнулся со стоящим «Опелем» и двигавшейся в попутном направлении к Крюково «Ладой Самарой». Автомобиль сильно повреждён, но водитель не пострадал.

Водитель и пассажир «Шкоды» получили тяжёлые травмы. Чтобы вынуть их из салона и передать медикам «скорой», сотрудникам МЧС пришлось резать машину. Ещё один пассажир выбрался из машины самостоятельно до прибытия экстренных служб. Очевидец рассказал, что видел окровавленного мужчину, который общался с сотрудниками полиции, однако о втором пассажире официальной информации нет.



Несмотря на усилия врачей, водитель «Шкоды» скончался — множественные травмы оказались несовместимы с жизнью. Его пассажир находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщили «Зеленоград.ру» в больнице.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, приведшие к трагедии.