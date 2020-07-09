Два человека погибли и один в тяжёлом состоянии после двойного столкновения на Панфиловском проспекте 09.07.2020 ZELENOGRAD.RU

37-летний водитель «Шкоды Йети» не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «Опель Астра». 36-летний владелец «Опеля» от полученных травм скончался на месте до прибытия «скорой», сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Находился ли он внутри автомобиля или снаружи, полиция не уточняет. Известно, что к моменту появления на месте МЧС тело лежало на асфальте рядом. Видео последствий этого ДТП опубликовал телеграм-канал @incident_moscow.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Панфиловском проспекте в 1-м микрорайоне около одиннадцати часов вечера в среду, 8 июля. Водитель «Шкоды» столкнулся со стоящим «Опелем» и двигавшейся в попутном направлении к Крюково «Ладой Самарой». Автомобиль сильно повреждён, но водитель не пострадал.

Водитель и пассажир «Шкоды» получили тяжёлые травмы. Чтобы вынуть их из салона и передать медикам «скорой», сотрудникам МЧС пришлось резать машину. Ещё один пассажир выбрался из машины самостоятельно до прибытия экстренных служб. Очевидец рассказал, что видел окровавленного мужчину, который общался с сотрудниками полиции, однако о втором пассажире официальной информации нет.

Несмотря на усилия врачей, водитель «Шкоды» скончался — множественные травмы оказались несовместимы с жизнью. Его пассажир находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщили «Зеленоград.ру» в больнице.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, приведшие к трагедии.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дтп, панфиловский проспект, микрорайон 1, смерть, происшествия
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Крюковский аэродром и его герои. Как на месте нынешнего Центрального проспекта учились летать будущие асы Истории
Как будут работать школы с 1 сентября. Что говорят министр просвещения, мэр и Роспотребнадзор Истории
Два человека погибли и один в тяжёлом состоянии после двойного столкновения на Панфиловском проспекте Новости
Начинается застройка заброшенной территории ЦИЭ в Крюково. Зеленоградцев просят туда не ходить и не пускать детей Новости
«Дом лани» открылся после карантина. Можно посмотреть животных и записаться в бесплатные детские кружки Новости
Образование, театры, кино и детские развлекательные центры возвращаются к полноценной работе. Снятие ограничений с 13 июля и 1 августа Новости
Стартовало голосование по ремонту дорог рядом с Зеленоградом. Можно отдать голос за участки на Пятницком шоссе, в Андреевке и Алабушево. Новости
Профессор Тимошенков: «Целенаправленный труд всегда даёт результаты» партнерский материал
Две грозы и нескончаемые молнии — от зарождения до разрядов. Завораживающие видео и фото Жизнь
Его предшественник возглавил в Генпрокуратуре отдел по надзору за полицией Новости
Суд обязал чиновников выдать активистам документы на комплекс по переработке отходов у Поварово. Выкладывать их в открытый доступ они не планируют Новости
Еще восемь «Ласточек-комфорт» поедут с 13 июля Новости
Задержан москвич, до смерти избивший таксиста в 5 микрорайоне. До этого он две недели был на свободе Новости
В столкновении мотоциклиста и скейтбордиста на тротуаре пострадали трое подростков. Одного из них эвакуировал медицинский вертолёт Новости
Поваленные деревья и помятые машины по всему городу: последствия грозы 7 июля Истории
На стадионе «Ангстрем» с 23 июля разрешили проводить футбольные матчи Новости
На перекрестках со светофорами уберут желтые полосы на «зебрах» Новости
«Ашан» дает скидки во всех магазинах сети: семь процентов для пенсионеров, многодетных, инвалидов и малоимущих Новости
Два зеленоградских фитнес-клуба не открылись после карантина Новости
Возле отделов и зданий полиции решили запретить парковку Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру