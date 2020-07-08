Еще восемь «Ласточек-комфорт» поедут с 13 июля 08.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Дополнительные восемь рейсов обычных электричек будут обслуживаться поездами «Ласточка-комфорт» по будням. Это удобные «Ласточки» с кондиционерами, туалетами, креслами и зарядками для гаджетов, но по цене обычной электрички и со всеми остановками.

Дополнительные поезда будут отправляться:

  • от Крюково до Останкино в 15:55
  • от Останкино до Крюково в 16:58
  • от Крюково до Ленинградского вокзала в 7:40, 18:43 и 23:17 (солнечногорская электричка)
  • с Ленинградского вокзала до Крюково в 18:58, 20:47 (солнечногорская электричка) и 0:38

В Останкино можно пересесть на станцию метро «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии («салатовая» ветка) — это 7-8 минут пешком.

Общее количество рейсов «Ласточка-комфорт» увеличится до 119, в том числе 90 ежедневных, 25 по рабочим дням и 4 по выходным, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. До конца года «комфорты» могут полностью заменить обычные электрички на маршрутах Москва — Крюково, Москва — Клин и Москва — Подсолнечная.

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Метки:
электричка, станция крюково, октябрьская железная дорога, поезд "ласточка", ленинградский вокзал
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