На стадионе «Ангстрем» с 23 июля разрешили проводить футбольные матчи 07.07.2020 ZELENOGRAD.RU

23 июля в Зеленограде откроется футбольный сезон, при этом организаторы матчей должны будут следить, чтобы все соблюдали меры безопасности безопасности.

Максимальное количество участников мероприятия — 1500 человек, говорится в распоряжении префектуры. На стадионе «Ангстрем» зрители должны быть в масках и перчатках, им разрешат занять не более 10 процентов мест на трибунах и рассадят с учетом дистанции в 1,5 метра. Также всем обязательно предварительно измерят температуру.

23 июля футбольный клуб «Зеленоград» проведет матч против команды «Смена».

Первый более чем за три месяца товарищеский матч футболисты «Зеленограда» провели 4 июля против команды «Монолит-Пересвет» (Домодедово), на поле спорткомплекса «Октябрь» в Щукино.

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Метки:
карантин, футбол, Зеленоград
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