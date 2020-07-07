23 июля в Зеленограде откроется футбольный сезон, при этом организаторы матчей должны будут следить, чтобы все соблюдали меры безопасности безопасности.

Максимальное количество участников мероприятия — 1500 человек, говорится в распоряжении префектуры. На стадионе «Ангстрем» зрители должны быть в масках и перчатках, им разрешат занять не более 10 процентов мест на трибунах и рассадят с учетом дистанции в 1,5 метра. Также всем обязательно предварительно измерят температуру.

23 июля футбольный клуб «Зеленоград» проведет матч против команды «Смена».

Первый более чем за три месяца товарищеский матч футболисты «Зеленограда» провели 4 июля против команды «Монолит-Пересвет» (Домодедово), на поле спорткомплекса «Октябрь» в Щукино.