Стадион «Ангстрем» капитально отремонтируют. В этом году подготовят проект
23 июля в Зеленограде откроется футбольный сезон, при этом организаторы матчей должны будут следить, чтобы все соблюдали меры безопасности безопасности.
Максимальное количество участников мероприятия — 1500 человек, говорится в распоряжении префектуры. На стадионе «Ангстрем» зрители должны быть в масках и перчатках, им разрешат занять не более 10 процентов мест на трибунах и рассадят с учетом дистанции в 1,5 метра. Также всем обязательно предварительно измерят температуру.
23 июля футбольный клуб «Зеленоград» проведет матч против команды «Смена».
Первый более чем за три месяца товарищеский матч футболисты «Зеленограда» провели 4 июля против команды «Монолит-Пересвет» (Домодедово), на поле спорткомплекса «Октябрь» в Щукино.
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