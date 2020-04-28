Стадион «Ангстрем» капитально отремонтируют. В этом году подготовят проект 28.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Стадион спортшколы «Спутник» на Озерной аллее ждёт обновление. Пока разрабатывают проект капремонта, а в следующем году, если выделят деньги, начнут ремонтировать.

Почему возникла необходимость в ремонте и что именно собираются делать, пока неизвестно. Перед проектировщиком поставлена задача обследовать и выявить состояние конструктивных элементов и инженерных систем стадиона.

Контракт заключен до конца года. По неизвестным причинам сроки первого этапа исполнения контракта подрядчик — ИП Закарян — уже не выдержал, заказчик работ — Москомспорт — выставил ему неустойку.

Год назад на стадионе «Ангстрем» натуральный газон заменили на искусственный — это позволило зеленоградцам возобновить тренировки и игры на своём поле. «Впервые за много лет все игры нашей команды прошли в Зеленограде» , — написали в группе школы «Спутник» ВКонтакте. С начала 2000-х годов поле «Ангстрема» перестало соответствовать нормативам Московской федерации футбола, и зеленоградцам приходилось играть домашние встречи на чужом стадионе.

В конце 2016 года префект Анатолий Смирнов сообщил о планах в течение двух лет заменить покрытие беговых дорожек и отремонтировать сектор для прыжков в длину на стадионе «Ангстрем». Это нужно воспитанникам спортшколы №112, в чьем оперативном управлении с 2014 года находится стадион, и где занимаются, в числе прочего, легкой атлетикой. Сейчас легкоатлеты проводят турниры на школьных стадионах или в ФОК «Рекорд» в 16 микрорайоне. Что помешало сделать упомянутые работы, неизвестно.

«Ангстрем» открылся в Зеленограде в 1978 году как стадион НИИТТ и завода «Ангстрем». В честь открытия состоялся товарищеский матч между сборной ветеранов завода «Ангстрем» и сборной ветеранов СССР. Строили спортивное сооружение долго, с 1974 года. Он не был окончательно готов и в 1978-м: раздевалки и подсобные помещения построили в 1980-м, тогда же были положены бетонно-асфальтовые дорожки, построена часть трибун, засыпана щебнем и асфальтирована хоккейная коробка. Об истории стадиона в 2007 году «Зеленоград.ру» рассказывал его директор Сергей Егоров.

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Метки:
спорт, капитальный ремонт, футбол, Стадион "Ангстрем"
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