«Впервые за много лет все игры нашей команды прошли в Зеленограде» , — написали в группе школы «Спутник» ВКонтакте. С начала 2000-х годов поле стадиона «Ангстрем» перестало соответствовать нормативам Московской федерации футбола, и зеленоградцам приходилось играть «домашние» встречи на чужом стадионе. Замена газона на искусственный наконец позволила возобновить тренировки и игры на родном «Ангстреме».

В январе возобновил тренировки «дома» и ФК «Зеленоград» после ремонта стадиона. С естественным газоном лучше, отзывались футболисты о новом поле «Ангстрем», но использование искусственного — тренд последних лет, который диктуют в том числе климатические условия.

Готовить стадион к играм нового сезона помогали сами игроки. В апреле там прошли субботники с участием спортсменов и тренеров школы «Спутник».

Возможно, обновление стадиона станет шагом к возвращению ФК «Зеленоград» в профессиональную футбольную лигу — эта тема живо обсуждается в группе клуба ВКонтакте. Зеленоградские футболисты давно стали постоянными лидерами в любительской лиге, но в ПФЛ не играют с 2010 года. В 2007 и 2008 годы клуб занимал 12-е место в Первенстве России по футболу (второй дивизион, зона «Запад»). К участию в ПФЛ была приурочена реконструкция трибун стадиона «Ангстрем»: вместо бетонных оснований старых трибун возвели новые металлоконструкции для установки пластиковых сидений. В 2008 году вместимость стадиона увеличилась с 1580 до 3070 мест.

Стадион «Ангстрем» открылся в Зеленограде в 1978 году, как НИИТТ и завода «Ангстрем» — год назад исполнилось 40 лет с этого момента. В честь открытия состоялся товарищеский матч между сборной ветеранов завода «Ангстрем» и сборной ветеранов СССР. Строили стадион долго, с 1974 года. Он не был окончательно готов и в 1978-м: раздевалки и подсобные помещения построили в 1980-м, тогда же были положены бетонно-асфальтовые дорожки, построена часть трибун, засыпана щебнем и асфальтирована хоккейная коробка.