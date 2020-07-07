До 15 августа в здесь должны поставить дорожные знаки «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». Перенесут дальше от перекрестка знак «Жилая зона».

Такое решение принято окружной комиссией по безопасности дорожного движения после обращения жителя. В этом проезде автотранспорт затрудняет движение и создает угрозу безопасности дорожного движения, говорится в протоколе.



Два года назад на перекрестке Сосновой, Озерной аллей и проезда вглубь 6-го микрорайона изменили порядок разъезда транспорта — у водителей, поворачивающих налево с Озерной, преимущество в движении перед теми, кто выезжает из проезда от корпуса 613.