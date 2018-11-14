Заявление о досрочном прекращении полномочий главы поселения Валерия Кириллова поступило в местный совет депутатов. Кириллов уходит в отставку по собственному желанию, но ряд депутатов считает, что он не стал дожидаться импичмента — увольнения в связи с утратой доверия из-за голосования против отделения Андреевки от Солнечногорского района.

30 октября районный совет депутатов отказался поддержать инициативу Андреевки о смене статуса — с городского поселения на городской округ. Статус городского округа (по сути города) означает выход из подчинения Солнечногорского района и переподчинение напрямую правительству Московской области. Решение об изменении статуса депутаты поселения обосновали в мае. Глава Андреевки и председатель совета депутатов поселения тоже проголосовал против инициативы, хотя раньше поддерживал ее.

После этого пять депутатов Андреевки написали обращение к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и в совет депутатов об удалении Кириллова в отставку. О голосовании в документе ничего не говорится, причины сформулированы иначе: «Неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения».

Тем не менее, депутат Иван Ульянченко связывает обращение депутатов именно с голосованием Кириллова против изменения статуса Андреевки. «Поддержали бы все депутаты (удаление в отставку), и тогда запись в трудовой была бы совсем другая», пояснил Zelenograd.ru Ульянченко решение Кириллова об уходе «по собственному».



Заявление главы поселения андреевский совет депутатов рассмотрит 15 ноября. Сам Валерий Кириллов сказал корреспонденту Zelenograd.ru, что находится в больнице и отказывается от комментариев.

Валерию Кириллову 58 лет, он руководил поселением с 2014 года, и снова был избран главой Андреевки в сентябре этого года.