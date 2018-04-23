Особенности пересечения Озерной, Сосновой аллей и проезда вглубь 6 микрорайона хорошо известны автомобилистам, ездящим здесь регулярно: траектория «движения прямо» из 6 микрорайона на Озерную больше похожа на букву Z, чем на прямую линию. Из-за неправильной формы перекрестка водители, поворачивающие с Озерной налево, могут посчитать, что машина из 6 микрорайона уже повернула направо и едет по Сосновой, хотя на самом деле машина едет прямо на Озерную (просто по кривой траектории) и значит, ей надо уступить дорогу. По ПДД, машины, двигающиеся с Озерной аллеи должны уступить дорогу машинам, двигающимся из 6 микрорайона. На Озерной в часы пик из-за этого возникают пробки, считают эксперты Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Для решения проблемы сначала хотели запретить выезд из 6 микрорайона прямо, оставить только направо, но потом от этой идеи отказались, сообщил сотрудник столичного транспортного комплекса Илья Марков. ЦОДД решил обеспечить приоритет Озерной аллеи перед внутридворовым выездом из 6 микрорайона с помощью дополнительной опции светофора — зеленая стрелка с красным. Она означает «при повороте налево используйте преимущество перед встречным движением» (для тех, кто поворачивает с Озерной) и «при проезде прямо уступите дорогу встречному движению» (для тех, кто едет из 6-го прямо). Для большего понимания порядка разъезда на перекрестке поставили информационные щиты с изображением стрелок и разъяснением, что они означают.