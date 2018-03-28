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Как изменят схему проезда на пересечении Сосновой и Озерной аллей 28.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Особенности пересечения Озерной, Сосновой аллей и проезда вглубь 6 микрорайона хорошо известны автомобилистам, ездящим здесь регулярно: траектория «движения прямо» из 6 микрорайона на Озерную больше похожа на букву Z, чем на прямую линию. На решение проблемы понадобилось более двух лет. Теперь для безопасного проезда водителям придется хорошо вспомнить ПДД.

источник: prokem9.livejournal.com

Из-за неправильной формы перекрестка водители, поворачивающие с Озерной налево, могут посчитать, что машина из 6 микрорайона уже повернула направо и едет по Сосновой, хотя на самом деле машина едет прямо на Озерную (просто по кривой траектории) и значит, ей надо уступить дорогу. В октябре 2016 года окружная комиссия по безопасности дорожного движения решила исправить проблему с помощью разметки — и с тех пор тишина с переносом сроков.

Теперь Центр организации дорожного движения решил обеспечить приоритет Озерной аллеи перед внутридворовым выездом из 6 микрорайона с помощью дополнительной опции светофора — зеленая стрелка с красным, сообщил Zelenograd.ru сотрудник транспортного комплекса Москвы Илья Марков. Она означает «при повороте налево используйте преимущество перед встречным движением» и «при проезде прямо уступите дорогу встречному движению» — текст, соответственно, разный для тех, кто едет из 6-го района и с Озерной.

Чтобы водителям было понятнее, возле светофоров поставят два информационных щита, объясняющих, что значит такая стрелка. Их поставят временно, пока водители не привыкнут. Дополнительную секцию на светофоре и щиты собираются установить во второй половине апреля. Приоритет улицы над выездом из двора повысит пропускную способность перекрестка, уменьшит или вовсе избавит от пробок Озерную аллею перед светофором и повысит безопасность дорожного движения, считает Марков.

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