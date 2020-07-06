«Пора доказать людям, что ваши сотрудники не зря паркуют у проходной люксовые внедорожники». Открытое письмо директору ФСБ из-за массового телефонного террора
Вечером 5 июля в «Леруа Мерлен» в Ржавках около камеры хранения обнаружили бесхозную сумку. Сотрудники службы безопасности магазина эвакуировали 300 человек.
По информации управления МЧС по Московской области, на место прибыли 23 человека: кинологи, сотрудники ФСБ, представители местной администрации и пожарной части. Оставленную сумку проверяли кинологи, взрывоопасных веществ не обнаружили.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Определены самые опасные места на зеленоградских дорогах. Что собираются делать для большей безопасности Новости
Лабораторно-промышленные корпуса на площадке «Алабушево» ОЭЗ начинают сдавать в аренду. Кого ждут в арендаторы и на каких условиях Истории
Один человек погиб и один пострадал при ночном пожаре в 8-м микрорайоне. Машины во дворе растаскивали руками Новости
Из-за поломки автоматического доводчика для инвалидов люди не могли попасть в подъезд. «Жилищник» отключил его, обвинив в поломке жильцов Истории