«Леруа Мерлен» эвакуировали из-за оставленной сумки 06.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Вечером 5 июля в «Леруа Мерлен» в Ржавках около камеры хранения обнаружили бесхозную сумку. Сотрудники службы безопасности магазина эвакуировали 300 человек.

По информации управления МЧС по Московской области, на место прибыли 23 человека: кинологи, сотрудники ФСБ, представители местной администрации и пожарной части. Оставленную сумку проверяли кинологи, взрывоопасных веществ не обнаружили.

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Метки:
мчс, Леруа Мерлен
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