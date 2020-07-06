Вечером 5 июля в «Леруа Мерлен» в Ржавках около камеры хранения обнаружили бесхозную сумку. Сотрудники службы безопасности магазина эвакуировали 300 человек.

По информации управления МЧС по Московской области, на место прибыли 23 человека: кинологи, сотрудники ФСБ, представители местной администрации и пожарной части. Оставленную сумку проверяли кинологи, взрывоопасных веществ не обнаружили.