Начали работать комнаты прохлады, где жители Москвы могут отдохнуть от жары. В них есть кондиционеры, кулеры с водой, телевизоры, можно почитать книги.

В Зеленограде центры социального обслуживания находятся в корпусах 205а, 320, 826 и 2014. Комнаты прохлады открыты с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу — с 09:00 до 18:45, в субботу — с 09:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

В центре соцобслуживания Крюково сообщили, что одна комната рассчитана на четырех человек, обязательно использовать маску. Кресла расставлены таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 1,5 метров.

Чтобы отдохнуть в прохладе, человеку достаточно прийти и попросить проводить его в эту комнату. Платы за эту услугу нет. По словам сотрудницы центра, эта возможность есть не первый год, и комнаты прохлады пользуются популярностью, хотя из-за эпидемии посещаемость упала.

6 и 7 июля в Москве прогнозируется +30 градусов, с 8 июля температура будет подниматься до +20 днем и опускаться до +15 к вечеру. На выходных ожидается +25.