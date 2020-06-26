Пассажиры смогут сообщать о слишком высокой или низкой температуре в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах через приложение «Московский транспорт».

Новая функция мобильного приложения — сделать поездки пассажиров по городу еще комфортнее, сообщили в «Мосгортрансе». Перейти на страницу с формой обратной связи можно, нажав на баннер на главной странице, на сообщение в разделе «Общение» или на значок «Кондиционеры» во вкладке «Интересное».

Нужно указать все подробности: вид транспорта, бортовой номер транспортного средства, дату и время поездки. Специалисты «Мосгортранса» проверят информацию и примут необходимые меры. Также можно сообщить по телефонам бесплатной горячей линии: 3210 (с мобильного) или 8-495-539-54-54 или в твиттере Мосгортранса (@mosgortrans_ru).

Скачать официальное приложение «Московский транспорт» можно в App Store и Google Play.

Вообще четкой верхней и нижней планки температуры в салоне транспортного средства нет. Если на улице температура воздуха выше +15 °C, водитель должен включить вентиляцию — воздух дует, но не охлаждается. При температуре в салоне автобуса выше +21, водитель должен включить кондиционер в режим охлаждения. Также есть правило, что температура «в зоне головы человека» не должна отличаться от уличной больше, чем на 8 градусов.