Как должны работать кондиционеры в автобусах? 29.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Когда на улице жарко, поездка на автобусе может стать раем или адом — в зависимости от работы кондиционера. «Зеленоград.ру» попросил сотрудников «Мосгортранса» рассказать, как должны работать кондиционеры в автобусах, и что делать, если температура в салоне вас не устраивает.

Какая температура в салоне автобуса считается допустимой?

Четкой верхней и нижней планки температуры в салоне автобуса нет. Если на улице температура воздуха выше +15 °C, водитель должен включить вентиляцию — воздух дует, но не охлаждается. При температуре в салоне автобуса выше +21, водитель должен включить кондиционер в режим охлаждения.

Температуру воздуха на улице и внутри должны показывать на электронном табло в салоне автобуса. Добиться стабильной температуры в салоне сложно — потеря холодного воздуха происходит на остановках, когда открываются двери. Из-за особенностей конструкции в некоторых моделях автобусов в хвосте температура выше.

Кондиционеры работают в автоматическом режиме, при котором в салоне создаются комфортные условия для пассажиров, стандартно отвечает «Мосгортранс». Кроме того, в кабине водителя и салоне установлены специальные датчики, которые контролируют температурный режим.

Во всех автобусах есть кондиционеры?

Во всех, кроме 27-го автобуса. Зеленоградские маршруты, включая 400-е, обслуживают автобусы НефАЗ-5299. Все они оборудованы системой климат-контроля, сообщили в «Мосгортрансе». На 27-м ездят маршрутки Mercedes-Benz Sprinter. На 400-е маршруты иногда выпускают оставшиеся у автокомбината большие ГолАЗы. Всё ли у них в порядке с кондиционерами, на транспортном предприятии не ответили.

В НефАЗе двигатель расположен в левой задней части автобуса, вплотную к нему находятся три смежных сиденья. Этот моторный отсек сильно нагревается во время движения автобуса, возле него невыносимо жарко даже при работающем кондиционере. Кстати, такая же проблема была в прежних ЛиАЗах, которые поменяли на НефАЗы. На вопрос, можно ли как-то решить эту проблему, в «Мосгортрансе» тоже не ответили.

Как понять, в каком автобусе есть кондиционер?

На борту автобуса с кондиционером и в его салоне должна быть наклейка с изображением снежинки и табличка «Работает кондиционер». Также в салонах висят таблички с просьбой не открывать окна, поскольку работает кондиционер. Температура наружного воздуха и воздуха внутри автобуса должна транслироваться на табло, расположенным возле кабины водителя.

Что делать, если в автобусе жарко?

Если кондиционера в автобусе нет, или он (кондиционер) сломался, остается только открывать окна и люки. Если кондиционер есть, но его работа не ощущается, надо подойти к водителю и сказать об этом, то есть, попросить включить кондиционер.

Можно открывать форточки и вентиляционные люки и при работающем кондиционере, но на конечной водитель обязан их закрыть.

Почему в автобусе может быть жарко при работающем кондиционере?

Потому что на остановках двери открываются, и в салон попадает горячий воздух с улицы. Для того, чтобы лишний раз не открывать двери, на них поставили в своё время кнопки с зеленой подсветкой — снаружи и внутри. Пассажиры нажимают на них, чтобы выйти или войти.

Или потому что кондиционер работает неправильно. Что делать в этом случае, читайте ниже.

Мы сказали водителю включить кондиционер, а он не хочет

Ответы водителя типа: «не работает», «сломался», «мне не жарко» — повод для обращения в контакт-центр московского транспорта по номерам 3210 или 8-495-539-54-54. Также можно написать о проблеме в приложении «Московский транспорт» (App Store и Google Play) или через форму обратной связи на портале «Московский транспорт».

Туда же надо обращаться, если температура в салоне автобуса выше 21 градуса (а зимой — ниже +12). В обращении нужно сказать дату, время (обнаружения проблемы), номер маршрута, бортовой номер автобуса. «В случае выявления неисправностей они будут оперативно устранены», обещает «Мосгортранс». Насколько оперативно, не уточняется.

С жарой понятно. А что делать, если в автобусе слишком холодно и холодный воздух дует прямо в голову?

«Слишком холодно» — понятие субъективно. В стандарте оговаривается только, что температура «в зоне головы человека» не должна отличаться от уличной больше, чем на 8 градусов. Например, если на улице +25, у головы пассажира должно быть не ниже +17.

Теория понятна, но с практикой проблемы. Во-первых, температура на табло может отличаться от температуры «в зоне головы», прямо на которую дует холодный воздух. Во-вторых, повторимся, кондиционер работает в автоматическом режиме, и водитель не может плавно регулировать температуру. То есть, он просто включает или выключает кондиционер.

Если салон автобуса сильно охлажден, можно попросить водителя выключить охлаждение, если другие пассажиры не будут против. Или опять-таки звонить и жаловаться, хотя понятно, что мгновенно это не поможет.

А если кондиционер сломался в пути?

Исправность кондиционеров проверяется на каждом автобусе перед его выходом на линию. Поломки в пути редки, но случаются. И чаще это происходит именно в сильную жару. В этом случае водитель обязан доехать до конечной и поехать ремонтироваться. Особый случай — ГолАЗы на 400-х маршрутах, где окна не открываются в принципе. Здесь ориентируются по месту: если кондиционер перестал работать в начале или середине пути, водитель обязан пересадить пассажиров в следующий автобус с кондиционером. Если осталась пара километров или остановок — доедет до метро.

Как часто чистят кондиционеры?

По идее, состояние фильтров должны проверять перед каждым выходом на маршрут — этот осмотр входит в проверку исправности оборудования автобуса. Ремонтируют кондиционеры и климат-системы обычно весной, перед летним сезоном.

Спасибо за информацию, но у вас здесь неточности

Понятно, что жизнь проходит не по инструкции — ситуации бывают разные. Если вам есть, что сказать на эту тему, пишите в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru — мы дополним публикацию.

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Метки:
общественный транспорт, автобусы, жара
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