Какая температура в салоне автобуса считается допустимой?

Четкой верхней и нижней планки температуры в салоне автобуса нет. Если на улице температура воздуха выше +15 °C, водитель должен включить вентиляцию — воздух дует, но не охлаждается. При температуре в салоне автобуса выше +21, водитель должен включить кондиционер в режим охлаждения.

Температуру воздуха на улице и внутри должны показывать на электронном табло в салоне автобуса. Добиться стабильной температуры в салоне сложно — потеря холодного воздуха происходит на остановках, когда открываются двери. Из-за особенностей конструкции в некоторых моделях автобусов в хвосте температура выше.

Кондиционеры работают в автоматическом режиме, при котором в салоне создаются комфортные условия для пассажиров, стандартно отвечает «Мосгортранс». Кроме того, в кабине водителя и салоне установлены специальные датчики, которые контролируют температурный режим.