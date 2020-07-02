Какие участки показали аномальные результаты голосования по Конституции 02.07.2020 ZELENOGRAD.RU

На некоторых зеленоградских участках результаты голосования о поправках в Конституцию значительно отличаются от средних по городу 68%. Взяли участки самыми высокими и низкими результатами по каждому району и посмотрели, жители каких домов голосуют не так, как все.

Больше 90 процентов «за»

Традиционно аномальные результаты показывает зеленоградское СИЗО (97%) и больница (91%).

Район Крюково

Самый высокий результат по району за поправки показали жители корпусов 1538, 1544, 1546 — 81%.

Самый низкий: корпуса 1401, 1402, 1403, 1408 — 50,61%. Это самый низкий результат в городе.

Район Матушкино

Самый высокий результат по району за поправки показали жители корпусов 435, 436, 438, 440 — 76%.

Самый низкий: корпуса 439, 445, 458 — 57%.

Район Силино

Самый высокий результат по району за поправки показали жители корпусов 1013, 1014, 1136 — 83%. Это самый высокий результат в городе среди жилых домов.

Самый низкий: корпус 1132 и дома на улице Алабушевской — 57%.

Район Старое Крюково

Самый высокий результат по району за поправки показали жители корпусов 810, 811, 812 — 76%.

Самый низкий: корпуса 820, 826, 828, 854, 847— 59%.

Район Савелки

Самый высокий результат по району за поправки показали жители корпуса 613 — 77%.

Самый низкий жители МЖК (522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 533, 534 и Никольский проезд, дом 5) — 50,88%.

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Метки:
выборы, конституция
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