На некоторых зеленоградских участках результаты голосования о поправках в Конституцию значительно отличаются от средних по городу 68%. Взяли участки самыми высокими и низкими результатами по каждому району и посмотрели, жители каких домов голосуют не так, как все.
Традиционно аномальные результаты показывает зеленоградское СИЗО (97%) и больница (91%).
Самый высокий результат по району за поправки показали жители корпусов 1538, 1544, 1546 — 81%.
Самый низкий: корпуса 1401, 1402, 1403, 1408 — 50,61%. Это самый низкий результат в городе.
Самый высокий результат по району за поправки показали жители корпусов 435, 436, 438, 440 — 76%.
Самый низкий: корпуса 439, 445, 458 — 57%.
Самый высокий результат по району за поправки показали жители корпусов 1013, 1014, 1136 — 83%. Это самый высокий результат в городе среди жилых домов.
Самый низкий: корпус 1132 и дома на улице Алабушевской — 57%.
Самый высокий результат по району за поправки показали жители корпусов 810, 811, 812 — 76%.
Самый низкий: корпуса 820, 826, 828, 854, 847— 59%.
Самый высокий результат по району за поправки показали жители корпуса 613 — 77%.
Самый низкий жители МЖК (522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 533, 534 и Никольский проезд, дом 5) — 50,88%.