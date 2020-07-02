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Почти 68% зеленоградцев проголосовали на участках за поправки в Конституцию. Это больше, чем в среднем по Москве 02.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Подведены итоги очного голосования на избирательных участках по поводу поправок в Конституцию. В среднем по Зеленограду за поправки проголосовало 67,85% избирателей, против 31,33%, явка составила 58,82%.

В среднем по Москве число проголосовавших против выше — 34%, а явка ниже — 56%.

В электронном голосовании по Москве голосов против еще больше — почти 38% (через интернет проголосовали 93% - 964 тысячи москвичей). Данные электронного голосования по районам пока не опубликованы и неизвестно, будут ли.

В целом по стране 78% голосов за поправки при явке около 65%.

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Метки:
выборы, конституция
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Обсуждение
Александр Полянский
1 час назад
в Зеленограде просто не очень хорошо дела обстоят с наблюдательством, плюс соцработники организовали голосование старикам "под присмотром"
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