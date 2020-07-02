Какие участки в Зеленограде показали аномальные результаты голосования по Конституции
Подведены итоги очного голосования на избирательных участках по поводу поправок в Конституцию. В среднем по Зеленограду за поправки проголосовало 67,85% избирателей, против 31,33%, явка составила 58,82%.
Число голосов «за» по району Савелки и Силино снизится, если исключить аномальные результаты голосования в больнице и СИЗО, которые приписаны к этим районам
Zelenograd.ru по данным izbyrkom.ru
В среднем по Москве число проголосовавших против выше — 34%, а явка ниже — 56%.
В электронном голосовании по Москве голосов против еще больше — почти 38% (через интернет проголосовали 93% - 964 тысячи москвичей). Данные электронного голосования по районам пока не опубликованы и неизвестно, будут ли.
В целом по стране 78% голосов за поправки при явке около 65%.
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