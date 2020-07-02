В среднем по Москве число проголосовавших против выше — 34%, а явка ниже — 56%.

В электронном голосовании по Москве голосов против еще больше — почти 38% (через интернет проголосовали 93% - 964 тысячи москвичей). Данные электронного голосования по районам пока не опубликованы и неизвестно, будут ли.

В целом по стране 78% голосов за поправки при явке около 65%.