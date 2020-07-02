Ассортимент продуктов в «Яндекс.Лавке» такой же, как в обычных продуктовых магазинах, но выбор их меньше по сравнению с сетевыми онлайн-супермаркетами. По некоторым группам товаров завышены цены: например, яблоки и груши в «Яндекс.Лавке» стоят от 260 рублей/кг, мало сезонных ягод — нет черешни, клубника только египетская и стоит 206 рублей за 250 г. В разделе «хлеб» — несколько продуктов из пекарен «Братьев Караеваевых» и «Хлеба Насущного» от 62 рублей, но мало обычного хлеба. Другие разделы, например, молочных или мясных продуктов выглядят более стандартно.

Есть раздел готовой еды с блюдами от «Хлеба Насущного», «Братьев Караваевых», «Партии еды»; тематические разделы — «Завтрак», «Со вкусом Италии», «Полезно и вкусно», «Дома тоже хорошо», Starbucks. Продаются также наборы продуктов для приготовления по рецептам.

Помимо продуктов представлены средства гигиены, товары для дома, для детей, для животных, разделы «На кассе» и «Очень надо!» (маски, антисептики, батарейки, лампочки, презервативы, средства от насекомых и пр.).

Доставка «Яндекс.Лавки» работает в пределах 45 км от МКАД на северо-запад и 25 км в остальных направлениях — она доступна для жителей Лобни, Долгопрудного, Балашихи, Подольска, Королева, Домодедово, Щелково, Пушкино, Жуковского и других городов Подмосковья. В Дзержинском, Андреевке и Мытищах открылись локальные склады, доставка там займёт 10-15 минут, сообщил retailer.ru.