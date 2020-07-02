Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» начал доставлять заказы по Подмосковью. В зону доставки входит северо-западное направление от Москвы до Солнечногорска и Истры. Сервис работает с 7 утра до полуночи, доставляют заказы водители «Яндекс.Такси», услуга доставки — бесплатная.
Сделать заказ можно на сайте eda.yandex/lavka и в приложении «Яндекс.Лавка» для пользователей iOS и Android, а также через приложения «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси». Для регистрации нужен только номер телефона.
Время доставки заказов по Зеленограду — от 15 до 55 минут, минимальная сумма заказа — 0 или 700 рублей, в зависимости от адреса доставки. Её осуществляют с собственных складов «Яндекс.Лавки», которые открываются в разных районах и обслуживают адреса в радиусе нескольких километров. Самые выгодные условия в Зеленограде действуют в 14-20 микрорайонах и в ближайшей части Андреевки: заказ от 0 рублей, доставка в течение 15-30 минут. В остальные районы города и ближайшие окрестности принимаются заказы от 700 рублей, доставлять их могут до часа.
Оплата принимается только банковскими картами онлайн во время оформления заказа — «Мы заморозим сумму заказа на вашей карте и спишем после доставки», сообщает сервис. Подробно все условия его использования изложены в пользовательском соглашении сервиса «Яндекс.Еда», частью которого является «Яндекс.Лавка».
Ассортимент продуктов в «Яндекс.Лавке» такой же, как в обычных продуктовых магазинах, но выбор их меньше по сравнению с сетевыми онлайн-супермаркетами. По некоторым группам товаров завышены цены: например, яблоки и груши в «Яндекс.Лавке» стоят от 260 рублей/кг, мало сезонных ягод — нет черешни, клубника только египетская и стоит 206 рублей за 250 г. В разделе «хлеб» — несколько продуктов из пекарен «Братьев Караеваевых» и «Хлеба Насущного» от 62 рублей, но мало обычного хлеба. Другие разделы, например, молочных или мясных продуктов выглядят более стандартно.
Есть раздел готовой еды с блюдами от «Хлеба Насущного», «Братьев Караваевых», «Партии еды»; тематические разделы — «Завтрак», «Со вкусом Италии», «Полезно и вкусно», «Дома тоже хорошо», Starbucks. Продаются также наборы продуктов для приготовления по рецептам.
Помимо продуктов представлены средства гигиены, товары для дома, для детей, для животных, разделы «На кассе» и «Очень надо!» (маски, антисептики, батарейки, лампочки, презервативы, средства от насекомых и пр.).
Доставка «Яндекс.Лавки» работает в пределах 45 км от МКАД на северо-запад и 25 км в остальных направлениях — она доступна для жителей Лобни, Долгопрудного, Балашихи, Подольска, Королева, Домодедово, Щелково, Пушкино, Жуковского и других городов Подмосковья. В Дзержинском, Андреевке и Мытищах открылись локальные склады, доставка там займёт 10-15 минут, сообщил retailer.ru.