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В Крюково на электронное голосование записалось аномальное число избирателей. Это случилось из-за отсутствия улиц в Зеленограде 26.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Специальная программа Центризбиркома направила в избирательные комиссии лишние 36 тысяч уведомлений о переключении людей с бумажного голосования на электронное. Из-за этого в Крюково на участке №3209 на электронное голосование заявились аномальное число избирателей: 40 процентов из 2931 человек, которые вообще были зарегистрированы здесь на прошлых выборах в сентябре 2019 года.

Таким образом, по данным исследователя электоральной статистики Сергея Шпилькина, на этом участке открепились 1172 человека. А в других округах Москвы избирателей, исключенных из списков традиционного голосования для участия онлайн, оказалось даже больше, чем вообще было избирателей на участке.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев объяснил это тем, что 30 тысяч жителей Москвы допустили незначительные ошибки в адресе, когда заполняли заявления на электронное голосование. Программа ЦИК не смогла удостовериться в точности адреса и направила уведомления об исключении данных избирателей из списков голосующих очно как в комиссии по месту их жительства, так и в некоторые другие комиссии. Среди них оказались Троицкий округ, Крюково, Солнцево и Новая Москва.

Все допущенные к онлайн-голосованию заявления — 1 млн 51 тысяча 155 человек — проходят через программу ЦИКа, которая направляет на участки этих людей по месту жительства уведомления, что человека нужно открепить. Таких уведомлений по Москве было направлено 1 млн 87 тысяч 633, и 36 тысяч разницы — это повторные уведомления.Уведомления попали на участки, обслуживающие адреса без улиц. Программа ЦИКа сочла их совпадением и «направила в эти комиссии на всякий случай уведомления на исключения избирателей, которые на этих УИКах даже не зарегистрированы», рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко. По его словам, в этом проявляется «дальновидность машины ЦИК».

«Машина их не находила. Машина проверяла эти заявления. И эти двойные уведомления были сброшены в одну, скажем, яму — в Троицк и Щербинку и в Крюково. А почему? А потому что там нет улиц. Их нельзя было сбросить — не знаю, почему — туда, где были улицы. Там квартал был адрес. Реально вот человек живет: город Троицк, квартал В, дом такой-то. И машина, не найдя этого всего, она их собирала вот там», — дополнил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, который лоббирует электронное голосование. После обнаружения ошибки все бюллетени пересчитали вручную и исправили ошибку системы.

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Метки:
район крюково, поправки, электронное голосование
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Обсуждение
A T
1 час назад
А потому что там нет улиц.
Улиц нет в поле, в лесу, в пустыне и т.д., хорошо бы знать общественникам, обзывающим Троицк, Щербинку и Крюково ямой. Наверное, если есть такие территории, где для однозначного указания адреса не требуется писать улицу, пора бы это предусмотреть на тех же городских сервисах во избежание ошибок, которые обрабатываются по принципу "машина, не найдя этого всего, она их собирала вот там". Даже ТиНАО уже несколько лет в составе Москвы, не говоря о Зеленограде, а это всё ещё очень сложнА.
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