Перед уколом Тимур ослаб и перестал держать голову лежа на животе, а также ползать по пластунски. Сейчас он снова может держать ее несколько секунд и недолго самостоятельно сидеть. За месяц после укола у Тимура стало получаться поднимать правую ногу, тогда как раньше мог поднимать только левую, стал подтягивать ноги к животу и играть с ними.

«Я уверена, если бы нам еще год назад поставили диагноз, а не тянули четыре месяца и не говорили нам „подождите“, Тимур бы стоял на ножках», — написала мама ребенка. Родители планируют выкладывать новости о состоянии Тимура постоянно, сказал его папа.