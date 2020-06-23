Как живет ребенок из Зеленограда после укола самого дорогого лекарства в мире: стероиды, растяжки и подъем ног 23.06.2020 ZELENOGRAD.RU

В апреле Тимуру Дмитриенко сделали укол самого дорогого препарата в мире против спинальной мышечной атрофии. В июне стало ясно, что болезнь перестала прогрессировать, мальчик получает новые навыки и восстанавливает утраченные.

После укола препарата Zolgensma он принимал стероиды и регулярно сдавал кровь, чтобы контролировать состояние печени, пишут в группе поддержки Тимура. Родители делают сыну массажи, растягивают его, занимаются с ним на фитболе и виброплатформе. Сейчас все занятия на плечах родителей, так как посещение специалистов из-за коронавируса затруднено.

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Перед уколом Тимур ослаб и перестал держать голову лежа на животе, а также ползать по пластунски. Сейчас он снова может держать ее несколько секунд и недолго самостоятельно сидеть. За месяц после укола у Тимура стало получаться поднимать правую ногу, тогда как раньше мог поднимать только левую, стал подтягивать ноги к животу и играть с ними.

«Я уверена, если бы нам еще год назад поставили диагноз, а не тянули четыре месяца и не говорили нам „подождите“, Тимур бы стоял на ножках», — написала мама ребенка. Родители планируют выкладывать новости о состоянии Тимура постоянно, сказал его папа.

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Метки:
медицина, дмитриенко тимур
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