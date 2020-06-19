Новый жилой комплекс «Зелёный квартет» появился в посёлке Ржавки, который находится в километре от Зеленограда, по другую сторону Ленинградского шоссе. Компания «Новодом» строит здесь дом на 374 квартиры — его планируют сдать под заселение до конца 2021 года. В проекте у застройщика следом ещё три дома, но когда начнётся их строительство — пока неизвестно.
Первый монолитно-кирпичный дом будет Г-образный с пятью подъездами и переменной этажностью — 9, 12 и 14 этажей. Квартиры — одно- и двухкомнатные, а также студии.
В каждом подъезде по два лифта. В угловой секции дома — один подъезд и по восемь квартир на этаже: одна студия, четыре однокомнатных и три двухкомнатных. В «прямой» секции — четыре подъезда по шесть квартир на этаже: две студии, две однокомнатных и две двухкомнатных. Высота потолков — 2,87 метра.
Площадь студий — от 28,2 до 28,9 квадратного метра, «однушек» — от 32,2 до 38,8, «двушек» — от 45,5 до 62,3.
Проект предусматривает возможность объединения любых смежных квартир и европланировку: студии, «евродвушки», «евротрёшки».
В каждой квартире просторный балкон с остеклением. Окна — с увеличенной высотой, подоконники будут в 85 сантиметрах от чистого пола. Рядом с балконами установят специальные площадки с декорированным металлическим ограждением под кондиционеры. Габариты ванных комнат позволяют установить там стиральные машины.
В подвале устроят кладовые, где жильцы смогут хранить свои вещи. В холлах на этажах предусмотрены колясочные зоны.
Весь первый этаж дома отведут под коммерческие помещения.
Квартиры в «Зелёном квартете» можно купить с полной чистовой отделкой, предчистовой (white box) и без отделки.
В квартирах без отделки предусмотрены только стеклопакеты, радиаторы отопления, стояки труб горячего и холодного водоснабжения, а также канализации, счётчики учёта электроэнергии и воды, квартирная вентиляция, противопожарная защита.
Вариант white box, кроме перечисленного, предусматривает финишную штукатурку и шпатлёвку стен, стяжку пола, перегородки, электрическую разводку медным проводом, розетки и выключатели, полотенцесушитель и входную металлическую дверь.
Самая дешёвая квартира — площадью 29,1 м2 (видимо, считая балкон) без отделки стоит от 1,85 миллиона рублей, самой дорогая — это «двушка» 62,1 квадратного метра с полной отделкой, цена от 4,86 миллиона.
Отопление в первом доме обеспечит автономная газовая котельная на крыше. Горячую воду будет поставлять индивидуальный тепловой пункт, расположенный в техническом помещении здания.
Дом подключат к магистральной сети водоснабжения Ржавок и электрическим сетям «Мособлэнерго». В квартирах будут электрические плиты.
Канализация также будет присоединена к магистральной сети Ржавок, по которой стоки отводятся на канализационно-насосную станцию и очистные сооружения Зеленограда.
Из собственной инфраструктуры у жилого комплекса только детская игровая площадка, зона отдыха и спортплощадка. Парковка тоже исключительно во дворе, причём мест явно недостаточно для дома, в который может заселиться до тысячи человек (учитывая семьи, а не одиночек). Подземный паркинг не предусмотрен.
На одном сайте место, где обосновался новый жилой комплекс, назвали «уютным дачным пригородом Зеленограда» на границе лесных массивов. Дома «Зелёного квартета» подаются как недвижимость в городе. Также позиционируют себя — «дома в Зеленограде» — и другие областные жилые комплексы вокруг него.
В плюсы ЖК записывают 10 минут на автомобиле или автобусе «до центра города» и крупнейших торговых центров, 20 километров до МКАД по Ленинградскому шоссе или трассе М-11 и 25 минут без пробок до метро «Ховрино» на автотранспорте.
Социальную инфраструктуру называют полноценной и описывают как «всё в пешей доступности»: детский сад, школа, поликлиника, больница.
В действительности у ЖК нет собственной социальной инфраструктуры, речь идёт о единственных в Ржавках школе на 400 учеников и детском садике, а также объединённой поликлинике-больнице. Они и правда очень близко.
Застройщик «Зелёного квартета» — компания «Новодом», которая до этого проекта никогда не занималась строительством. В связи с этим портал Novostroy высказывает сомнения, уложится ли новичок в заданные сроки сдачи. Как следует из проектной декларации, разрешение на строительство действует до 23 декабря 2021 года.