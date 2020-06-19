О доме и квартирах

Первый монолитно-кирпичный дом будет Г-образный с пятью подъездами и переменной этажностью — 9, 12 и 14 этажей. Квартиры — одно- и двухкомнатные, а также студии.

В каждом подъезде по два лифта. В угловой секции дома — один подъезд и по восемь квартир на этаже: одна студия, четыре однокомнатных и три двухкомнатных. В «прямой» секции — четыре подъезда по шесть квартир на этаже: две студии, две однокомнатных и две двухкомнатных. Высота потолков — 2,87 метра.

Площадь студий — от 28,2 до 28,9 квадратного метра, «однушек» — от 32,2 до 38,8, «двушек» — от 45,5 до 62,3.

Проект предусматривает возможность объединения любых смежных квартир и европланировку: студии, «евродвушки», «евротрёшки».

В каждой квартире просторный балкон с остеклением. Окна — с увеличенной высотой, подоконники будут в 85 сантиметрах от чистого пола. Рядом с балконами установят специальные площадки с декорированным металлическим ограждением под кондиционеры. Габариты ванных комнат позволяют установить там стиральные машины.

В подвале устроят кладовые, где жильцы смогут хранить свои вещи. В холлах на этажах предусмотрены колясочные зоны.

Весь первый этаж дома отведут под коммерческие помещения.