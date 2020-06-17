Зеленоградский центр компьютерной томографии оставили для диагностики коронавируса. Несколько таких же столичных центров вернулись к работе без инфекции 17.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Почти пятьдесят ковид-центров для диагностики коронавирусной инфекции были созданы в апреле на базе московских поликлиник с томографами. Со вторника 12 из них перестали работать с коронавирусными пациентами и вернулись к прежнему режиму планового приёма.

Зеленоградский амбулаторный КТ-центр, организованный в городской клинической больнице имени Кончаловского, в эту дюжину не вошёл. Он продолжает работать круглосуточно на диагностике коронавируса, поскольку здесь находится единственный на весь округ аппарат компьютерной томографии, уточнили в пресс-службе стационара.

Сюда отправляют на обследование пациентов с подозрением на коронавирус или с подтверждённым диагнозом ковид-19.

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Блок расположен в части, где раньше было приёмное отделение больницы. Чтобы потоки больных не смешивались, у центра есть отдельный вход со звонком для поступающих пациентов.

Перед каждым пациентом аппарат компьютерной томографии обрабатывают антисептическим раствором, а помещение в течение дня «обстреливают» бактерицидной пушкой.

Компьютерная томография считается наиболее эффективной для выявления осложнений, вызванных коронавирусом. Одновременно с КТ проводят другие анализы. Если по результатам исследования картина тяжелая, то пациенту вызывают «скорую» и госпитализируют его в специализированный стационар, в число которых зеленоградская горбольница не входит. Если болезнь протекает в лёгкой форме, пациента отправляют на амбулаторное лечение дома.

Второй аппарат компьютерной томографии в Зеленограде планировали установить в поликлинике 201 после капитального ремонта здания в 2019 году, но в конце года ремонт вместе с обновлением оборудования отложили до 2023 года.

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Метки:
коронавирус, карантин, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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