Почти пятьдесят ковид-центров для диагностики коронавирусной инфекции были созданы в апреле на базе московских поликлиник с томографами. Со вторника 12 из них перестали работать с коронавирусными пациентами и вернулись к прежнему режиму планового приёма.

Зеленоградский амбулаторный КТ-центр, организованный в городской клинической больнице имени Кончаловского, в эту дюжину не вошёл. Он продолжает работать круглосуточно на диагностике коронавируса, поскольку здесь находится единственный на весь округ аппарат компьютерной томографии, уточнили в пресс-службе стационара.

Сюда отправляют на обследование пациентов с подозрением на коронавирус или с подтверждённым диагнозом ковид-19.