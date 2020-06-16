Этот пилотный проект по выдаче онлайн-заказов через продуктоматы стала дополнением к уже существующим услугам: доставке продуктов домой, самовывозу с получением на кассе в супермаркете, получению в пункте выдачи заказов.

На сегодняшний день в Москве установлен 31 аппарат (21 в «Перекрестках» и 10 в «Пятерочках»). Чтобы сделать заказ, нужно выбрать продукты в онлайн-супермаркете Perekrestok. ru, выбрать адрес ближайшего продуктомата и оплатить покупки. Когда курьер сформирует заказ и принесет его в продуктомат, на телефон придет сообщение о доставке с кодом для получения. Этот код нужно ввести в окне продуктомата. После этого ячейки с продуктами автоматически откроются.

В Зеленограде этот сервис пока недоступен. Ближайшие к Зеленограду продуктоматы с такой функций есть в Митино и Химках. После тестирования функции ритейлер примет решение о расширении программы.

На этапе тестирования оформить заказ с самовывозом из продуктомата можно только через сайт по предоплате. В будущем такая опция появится и в новом приложении интернет-магазина «Онлайн.Перекрёсток». Минимальная сумма заказа составляет 500 рублей, сама доставка в аппарат бесплатная.

В продуктоматах есть ячейки с двумя температурными режимами: комнатной температурой и режимом от 0 до +5 градусов. Пока доставка замороженных и крупногабаритных товаров невозможна, максимальный вес заказа составляет 20 кг. Продукты могут храниться до 12 часов.