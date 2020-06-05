Экспресс-доставка продуктов «Самокат» начала работать в Зеленограде 05.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Сервис бесплатной доставки продуктов и товаров «Самокат» больше года работает в Москве и Санкт-Петербурге, а с июня запустил доставку товаров в Подмосковье, в том числе в Зеленоград.

Правда, зеленоградцам она доступна пока только через мобильное приложение для iOS. В приложении для Android Зеленоград — вне зоны доставки, но эту техническую проблему обещают устранить в ближайшее время.

Заказы областным клиентам «Самокат» обещает доставить бесплатно за 40-60 минут. Курьеры развозят их на автомобилях каршеринга YouDrive и «Делимобиль». В зависимости от района Подмосковья минимальная сумма заказа — от 500 до 1000 рублей (по Москве сумма заказа от 100 рублей и доставка в течение 15-30 минут). Возможна доставка и в дачные кооперативы в рамках зоны покрытия. Сервис работает с 8:00 до 23:00.

Среди продуктов в интернет-магазине которых много товаров собственного бренда «Самокат» — молочные продукты (молоко, творог, масло, йогурты, сырки), сыр, хлеб и выпечка, печенье, сухофрукты, консервы, колбасы и сосиски. Поставщики производят их по заказу «Самоката», компания контролирует качество.

Продукты доставляют с собственных складов компании в Москве. «Курьеры на велосипедах, самокатах и машинах развозят заказы со склада в вашем районе. Склад похож на магазин: есть полки с товарами и холодильники. Заказ собирают за 2-5 минут, на доставку уходит ещё 5-20» , — сообщается на сайте «Самоката». В Подмосковье тоже планируют открывать новые склады и сокращать время доставки.

Сервис представлен вконтакте, в инстаграме, фейсбуке, одноклассниках и на ютьюбе.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
магазины, доставка продуктов
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Началась регистрация на электронное голосование по поправкам в Конституцию Новости
Запретить машинам каршеринга парковаться близко друг к другу предложили депутаты Московской области. Минимальное расстояние — 100 метров Новости
Новый забор у отдела полиции создал огромную лужу на парковке Новости
Экспресс-доставка продуктов «Самокат» начала работать в Зеленограде Новости
Сколько чиновников нужно, чтобы содержать парк Победы? Рассказываем на примере ржавчины на ограждении из нержавейки Ответы
Град размером с фасоль выпал рядом с Зеленоградом. Фото и видео Жизнь
Мусор на комплекс по переработке отходов рядом с Зеленоградом будут завозить с «бетонки». Для этого реконструируют существующую дорогу через лес Новости
На участки идти необязательно: москвичи смогут голосовать по поправкам в Конституцию онлайн и на дому Новости
Огромная молния и сбегающие облака. Фото и видео Жизнь
Максимум ограничений могут снять в столице до 1 июля. График обещают представить в понедельник Новости
Москвичей начнут бесплатно тестировать на иммунитет к коронавирусу. Будут доступны результаты отдельно по Зеленограду Новости
Почему один из районов Зеленограда стал лидером Москвы по скорости исчезновения деревьев. Ученые МГУ предложили новую методику оценки озелененности городов Истории
Ежедневную дезинфекцию подъездов продлили ещё на месяц Новости
Начали сносить заброшенные дома на улице Панфилова. Фото Новости
Мост через Савёлкинский проезд планируют достроить в сентябре. Для монтажа пролёта движение в проезде перекроют на две ночи Новости
Заработал светофор на переходе у Ледового дворца в 20-м микрорайоне Новости
Началось общественное обсуждение увеличения участка зеленоградского хлебозавода. Это нужно для строительства нового здания Новости
В Госдуму внесен законопроект о выплатах домохозяйкам. То есть платить за уборку, готовку и уход детьми Новости
Тринадцать коммерческих помещений в Зеленограде предлагают по льготной арендной ставке. Адреса, площади и цены Новости
Храмы откроются для прихожан с 6 июня. Число людей внутри ограничено — кому не хватит места, разрешили молиться снаружи Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру