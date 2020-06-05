Сервис бесплатной доставки продуктов и товаров «Самокат» больше года работает в Москве и Санкт-Петербурге, а с июня запустил доставку товаров в Подмосковье, в том числе в Зеленоград.
Правда, зеленоградцам она доступна пока только через мобильное приложение для iOS. В приложении для Android Зеленоград — вне зоны доставки, но эту техническую проблему обещают устранить в ближайшее время.
Заказы областным клиентам «Самокат» обещает доставить бесплатно за 40-60 минут. Курьеры развозят их на автомобилях каршеринга YouDrive и «Делимобиль». В зависимости от района Подмосковья минимальная сумма заказа — от 500 до 1000 рублей (по Москве сумма заказа от 100 рублей и доставка в течение 15-30 минут). Возможна доставка и в дачные кооперативы в рамках зоны покрытия. Сервис работает с 8:00 до 23:00.
Среди продуктов в интернет-магазине которых много товаров собственного бренда «Самокат» — молочные продукты (молоко, творог, масло, йогурты, сырки), сыр, хлеб и выпечка, печенье, сухофрукты, консервы, колбасы и сосиски. Поставщики производят их по заказу «Самоката», компания контролирует качество.
Продукты доставляют с собственных складов компании в Москве. «Курьеры на велосипедах, самокатах и машинах развозят заказы со склада в вашем районе. Склад похож на магазин: есть полки с товарами и холодильники. Заказ собирают за 2-5 минут, на доставку уходит ещё 5-20» , — сообщается на сайте «Самоката». В Подмосковье тоже планируют открывать новые склады и сокращать время доставки.
Сервис представлен вконтакте, в инстаграме, фейсбуке, одноклассниках и на ютьюбе.