Правда, зеленоградцам она доступна пока только через мобильное приложение для iOS. В приложении для Android Зеленоград — вне зоны доставки, но эту техническую проблему обещают устранить в ближайшее время.

Заказы областным клиентам «Самокат» обещает доставить бесплатно за 40-60 минут. Курьеры развозят их на автомобилях каршеринга YouDrive и «Делимобиль». В зависимости от района Подмосковья минимальная сумма заказа — от 500 до 1000 рублей (по Москве сумма заказа от 100 рублей и доставка в течение 15-30 минут). Возможна доставка и в дачные кооперативы в рамках зоны покрытия. Сервис работает с 8:00 до 23:00.