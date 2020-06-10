Ограничения на работу каршеринга в столице отменили со вторника, 9 июня. Компании возвращаются к работе в полном объёме, в том числе «Делимобиль», имеющий большую парковочную зону в Зеленограде.

Компания сообщила о том, что возобновляет поминутный тариф: «Теперь „Делимобиль“ можно арендовать на любое необходимое время. Возвращаемся к обычной жизни вместе с городом и горожанами».

С вводом ограничительных мер из-за пандемии коронавируса мэр Собянин приостанавливал каршеринговую деятельность. 25 мая частично вернул, разрешив долгосрочную аренду автомобилей не менее чем на пять дней.

Вместе с возвращением каршеринга к полноценной работе в Зеленограде могут возобновиться конфликты с владельцами личных машин. До режима «самоизоляции» оператор «Делимобиля» периодически пригонял десятки своих машин в город и ставил их в одном месте, полностью забивая окрестные парковки. Например, рано утром могла быть полностью занята каршерингом парковка на Крюковской площади. Водители, приехавшие туда на своих машинах, чтобы пересесть на электричку, не могли припарковаться.



Депутаты Московской области, где существует такая же проблема, предложили бороться с ней, запретив парковаться каршеринговым автомобилям ближе ста метров друг к другу. Позиция же московских властей — каршеринг может парковаться там, где по правилам может парковаться любая другая машина.