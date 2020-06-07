Онлайн-сервис для отслеживания нелегальной торговли в электричках и метро может появиться в приложении «Помощник Москвы» этим летом.

Нужно просто сфотографировать нелегальную торговлю в вагоне и отправить снимок через новый сервис, «а „Организатор перевозок“ оперативно все проверит, примет меры и даст обратную связь», сообщает автор разработки — Департамент транспорта столицы.

Новую функцию в приложении планируют запустить через два месяца, то есть в августе.

«Зеленоград.ру» обсуждал с Московско-Тверской пригородной пассажирской компаний (МТППК) проблему торговцев, музыкантов и попрошаек, появившихся уже и в вагонах «Ласточек». Тогда, полтора года назад, перевозчик предложил нашим читателям фотографировать или снимать на видео нелегалов и присылать в соцсети компании. И обещал разбираться, правда, не уточнил как.