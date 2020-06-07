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На нелегальных торговцев в электричках можно будет пожаловаться через приложение 07.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Онлайн-сервис для отслеживания нелегальной торговли в электричках и метро может появиться в приложении «Помощник Москвы» этим летом.

Нужно просто сфотографировать нелегальную торговлю в вагоне и отправить снимок через новый сервис, «а „Организатор перевозок“ оперативно все проверит, примет меры и даст обратную связь», сообщает автор разработки — Департамент транспорта столицы.

Новую функцию в приложении планируют запустить через два месяца, то есть в августе.

«Зеленоград.ру» обсуждал с Московско-Тверской пригородной пассажирской компаний (МТППК) проблему торговцев, музыкантов и попрошаек, появившихся уже и в вагонах «Ласточек». Тогда, полтора года назад, перевозчик предложил нашим читателям фотографировать или снимать на видео нелегалов и присылать в соцсети компании. И обещал разбираться, правда, не уточнил как.

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При этом по опросам МТППК 90% пассажиров лояльно относятся к торговле и музицированию со сбором денег в электричках, что удивило перевозчика. И наоборот, 77% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, раздражают торговцы и музыканты в вагонах.

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Метки:
электричка, торговля, мобильные сервисы
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Обсуждение
Павел Г
3 часа назад
Дикая страна, дикий маркетинг.
При всех разговорах о повышении собираемости налогов в главной и самой жирной агломерации страны, на протяжении всех лет существования страны, коробейники в наглую торгуют в чёрную ширпотребом и контрофактом. Это латерантно доказывает слабость гос.аппарата и системы надзора.
При 30% федерального бюджета, отпущенного на силовиков, транспортная полиция ссылается на нехватку полицейских для пресекания произвола. Бюджет есть, полицеских нет. Удобно.

Находясь в общественном транспорте, я должен иметь право доехать до работы в тишине. Навязывать и оправдывать агрессивный маркетинг это дичь какая-то. Действительно существенная часть пассажиров лояльна к торгашам. Потому что существенная часть люмпенизирована. Бьюсь об заклад, если провести опрос среди людей, спрыгивающих с платформы где-н. в Останкино, то лояльность будет близка к 100%. Читателей же zelenograd.ru это раздражает, потому что это читающая публика.
Человек с нормальной гигиеной мозга не может быть толлерантным к оручему маркетингу. И если, приходя в торговый центр, человек относится к аудитрии, готовой к покупкам, то находясь в электричке, человек хочет доехать из пункта А в пункт Б с комфортом. Ор люмпенов - это не комфорт.
При этом сама возможность купить что-то в электричке это плюс, потому что это экономит время. А для всяких ППК это огромный рынок, который протекает сквозь пальцы. Плюс самая платежеспособная аудитория уходит на другие виды транспорта из-за ора в поездах и шалмана на вокзалах (я так и поступил). Торговля должна быть цивилизованной. Либо человек вовсе не объявляет, а, например проносит товары на лотке, и кому нужно, тот обращается к торговцу. Либо объявляет тихо, проходя через ряды, как женщины с тележками в тверских Ласточках.
Slav ***
2 часа назад
Всё верно, Павел Г. И ладно бы стоящим товаром торговали эти алкаши и маргиналы, так ведь такое говно впаривают...Какие -то пятновыводители (просроченные), очки (которые только повредят глазам), всякую хрень из фикспрайса по заоблачным ценам. Торгующие - в основном из Клина и дальше. Колхозники, оставшиеся без работы.
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