Со 2 июня Сбербанк начал взимать комиссию 1% за перевод другому клиенту Сбербанка после того, как общая сумма таких переводов в течение месяца превысит 50 тысяч рублей. Так банк окупает вступивший в силу запрет на комиссии для межрегиональных переводов.

Почему это важно. Переводы с карты на карту клиенты Сбербанка активно используют в обычной жизни: для безналичной передачи денег друг другу или чтобы скинуться на какую-то общую цель. Многие организации предлагают перевод на карту для оплаты товаров и услуг вместо оплаты через терминал — это позволяет не платить налоги с этой суммы.

Кто это придумал? В октябре 2019 года Дмитрий Медведев заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами внутри одного банка недопустимы. Речь идет о переводах внутри Сбербанка — с карты на карту или со счета на счет из личного кабинета, мобильного приложения или банкомата. В декабре Госдума приняла соответствующий закон, который вступил в силу 1 июня. Теперь размер комиссий за переводы между физлицами внутри одного банка не может быть мотивирован тем, что счета открыты в разных подразделениях.

Не желая терять доходы, Сбербанк ввел аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц — уже вне зависимости от региона. Теперь для переводов сверх лимита (сложатся переводы по всем дебетовым картам клиента) комиссия составит 1% от суммы, но не более 1000 рублей.

«Продукт не может быть абсолютно бесплатным, — сказал „Ведомостям“ представитель банка. — Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности. Комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техподдержку».

По подсчетам самого банка, эта инициатива Госдумы скажется на 12% клиентов — остальные 88% ежемесячно делают переводы менее чем на 50 тысяч. Впрочем, в банке не уточнили, какая доля таких платежей для Москвы.

Я перевожу большие суммы, что мне делать? Для тех, кто переводит большие суммы и не хочет платить комиссии каждый раз, Сбербанк предлагает оформить подписку. За 99 рублей в месяц можно увеличить лимит переводов еще на 50 тысяч до конца месяца, за 199 рублей — снять лимит на переводы до конца месяца. Получается, месячная подписка окупится, если общая сумма переводов превышает 69900 рублей в месяц.

Подписка автоматически продлевается. Её можно оформить на три месяц или на год. Так годовая подписки на безлимитные переводы обойдется в 1599 рублей (134 рубля в месяц).

Дополнительно можно убрать комиссию с платежей в организации — месячная подписка на платежи и переводы без комиссии стоит 299 рублей, годовая — 2499 рублей.

Есть ещё два способа переводов без комиссии: подключить пакеты премиум-клиентов банка или делать переводы через автоплатежи.

Посмотреть оставшийся лимит на переводы без комиссии вы можете в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «Профиль».