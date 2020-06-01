Врачи зеленоградской больницы уехали в другие регионы для борьбы с коронавирусом 01.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Из Москвы на помощь регионам направили 13 специалистов, среди которых трое зеленоградцев. Минимум две недели они будут работать вместе с местными врачами против эпидемии.

В больнице сообщили, что 30 мая в Псковскую область уехали заместитель главного врача зеленоградской больницы по реанимационной помощи Багаутдин Муслимов и медицинская сестра-анестезист Ирина Журавлева. В Читу отправился заведующий отделением пульмонологии Евгений Безлепко.

В пресс-службе горбольницы «Зеленоград.ру» сообщили, что в составе бригад «люди, которые работали в ковидных госпиталях, имеют опыт и желают им поделиться». В командировке врачи точно пробудут две недели, дальнейшее пребывание зависит от эпидемиологической обстановки.

Также московские врачи отправились в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан. В зависимости от эпидситуации бригады будут оказывать консультативно-диагностическую поддержку и помощь по перепрофилированию местных стационаров для лечения пациентов с ковид-19.

В проблемные регионы из Москвы направили также средства индивидуальной защиты: 200 тысяч костюмов и 6 миллионов медицинских масок, более 82 тысяч упаковок медикаментов, более 25 медицинских кислородных концентраторов, свыше 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры, более 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.

О помощи регионам со стороны Москвы попросил Сергея Собянина президент Владимир Путин 27 мая. По словам главы государства, за время борьбы с эпидемией столица накопила мощный запас средств защиты и оборудования — и теперь можно поделиться этим с более проблемными субъектами, а также направить бригады врачей. Собянин согласился с необходимостью такой помощи и пообещал направить специалистов в ближайшие дни.

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Метки:
медицина, коронавирус, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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