Хирург Алексей Харчук скончался 8 мая. Ему было всего 43 года.

«Наш коллега, замечательный человек. Он много учился, защитил диссертацию и получил диплом кандидата медицинских наук. Всё это для того, чтобы лечить и спасать людей», — сообщила городская больница имени Кончаловского в соцсетях.

Алексей Харчук окончил Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова, работал в Винницкой центральной районной клинической больнице, в Центральной клинике гражданской авиации. С 2015 года до 2019 года был хирургом зеленоградской горбольницы, затем руководил отделением Юсуповской больницы в Москве.

Талантливый хирург, он успешно проводил плановые и экстренные, полостные и лапароскопические операции — был настоящим профессионалом. Доброжелательный, веселый, вежливый, искренний и отзывчивый — его уважали и ценили не только коллеги, но и пациенты.

По сообщению горбольницы, Алексей Харчук умер от коронавируса.

«Зеленоград.ру» запрашивал у столичного департамента здравоохранения статистику по заболеваемости и смертности врачей от ковид-19, но ответа не получили. Текст запроса можно прочитать здесь.