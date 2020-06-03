Цех подготовки и санитарной обработки тары для хлеба и мучных изделий построят позади основного здания хлебозавода №28 на проспекте Генерала Алексеева. Рядом автобусная остановка «Западная». Для его строительства потребуется расширить земельный участок в Западной промзоне, на котором сейчас работает завод, добавив к нему около 3,5 тысячи квадратных метров. Для этого надо внести изменения в правила землепользования и застройки, а для этого требуется общественное обсуждение или публичные слушания.

Из-за эпидемии коронавируса публичные слушания теперь проводят на портале «Активный гражданин». До 14 июня живущие или работающие в районе Силино (10-12-й микрорайоны, промзоны Западная и Алабушево) могут оставить свои замечания и предложения к проекту.



Материалы проекта можно увидеть здесь, они открыты всем. Для обсуждения надо быть зарегистрированным на сайте mos.ru, в разделе «Мои документы» ввести паспортные данные и номер СНИЛС. А в разделе «Недвижимость» подтвердить адрес проживания — например, загрузить фото страницы паспорта с регистрацией или договор аренды. Работающим в районе надо загрузить скан справки с места работы с указанием ФИО, контактного телефона руководителя и ФИО главного бухгалтера. Подробнее о процедуре здесь. Районные депутаты тоже участвуют в онлайн-слушаниях.