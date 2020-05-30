Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы и салюта 24 июня — с сохранением заработной платы 30.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Президент распорядился провести 24 июня военные парады с привлечением вооружения и военной техники в 10 утра и организовать артиллерийские салюты в 22 часа. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства страны. Путин объявил день проведения парада нерабочим (это будет среда) с сохранением за работниками заработной платы.

Открытого доступа на Красную площадь не будет, сообщил мэр Собянин в эфире телеканала «Россия 24»: на день парада и раньше приходили по пригласительным, а теперь ситуация более сложная. Однако известно, что в параде примут участие президенты Сербии и Молдавии, которые понесут флаги своих стран, а также приедет группа американских ветеранов, воевавших во Вторую мировую на Западном фронте.

Вероятно, раз на парад пригласили зарубежных фронтовиков, то будут и наши ветераны. Как будет организовано шествие и каким образом будет обеспечена безопасность участников и зрителей, не уточняется.

Места проведения салютов ещё не определены, поэтому неизвестно, будет ли организован фейерверк в Зеленограде.

Про эпидемиологическую обстановку — снизится ли к назначенной дате риск заболеть настолько, что будет безопасно провести парад, — тоже пока неясно, но Собянин выразил надежду, что к 24 июня «ситуация будет лучше». По его словам, «несмотря на то что мы открыли всю промышленность, стройку, что количество людей на улицах увеличилось, что МФЦ приступили к работе, — ситуация не ухудшилась».

Режим «самоизоляции» в Москве продлён до 14 июня. Наверняка и после этой даты останутся какие-то ограничительные меры. Какие именно — неизвестно. С 1 по 14 июня мэр решил провести эксперимент: прогулки по расписанию для каждого дома отдельно с обязательным ношением маски на улице и перчаток при входе в любое помещение и транспорт. Поживем так неделю-другую, а потом посмотрим, сказал Собянин.

При этом 80% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, не поддержали решение перенести парад на 24 июня.

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Метки:
день победы, Путин Владимир Владимирович
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