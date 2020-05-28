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После потери сына семья из Зеленограда закрыла сбор на лечение трех детей 28.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Маленький Женя Широков из Зеленограда боролся с раком, но в начале апреля его не стало. Родители разделили собранные на его лечение средства между тремя зеленоградскими детьми, которым необходимы операции.

Широковы перевели деньги и закрыли сбор четырехлетней Даши Медведевой, которая страдает от эпилепсии. Для девочки собирали четыре миллиона рублей для операции в немецкой клинике. По данным на 23 мая, семья Даши собрала 814 тысяч рублей.

Также семья Жени помогла закрыть сбор на курс лечения в Китае для одиннадцатилетней Саши Назаровой из Зеленограда. У девочки разновидность ДЦП. «В их семье произошла трагедия, я думаю, об этом многие знают в нашем городе: ушёл на облачка ангелок Женечка. Мягких облачков тебе, малыш. Его мама и папа закрыли сбор для Сашеньки», — написано в группе сбора средств для девочки. Последний отчет о сборе датирован 17 апреля, тогда родителям не хватало 346 тысяч рублей из необходимого полумиллиона.

Сбор закрыли и для 9-летней Леры Казанцевой с ДЦП. Ей не хватало 19,5 тысяч рублей для реабилитации в Центре «Адели» в Словакии. с

У Жени Широкова была нейробластома забрюшинного пространства в четвертой стадии. Он уже перенес химиотерапию, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. Химиотерапия дала полный ответ, то есть все опухолевые очаги исчезли. Родители Жени изучали статистику, говорили с врачом и считали, что риск возвращения рака слишком высок. Чтобы избежать этого, они начали собирать деньги на лечение за рубежом — препаратом, который еще не зарегистрирован в России.

В России случай Жени оценили как неблагоприятный, и семья улетела лечиться в Испанию, клиника была готова взять мальчика за 292 тысячи евро. В январе 2020 года у Жени случился рецидив — появилась новая опухоль с поражением костного мозга. Предполагалось, что мальчик в Барселоне пройдет еще два курса химиотерапии, а при положительной динамике ему подключат лечение тем самым препаратом. К сожалению, 2 апреля рак победил Женю. Его мама в группе сбора просила не критиковать действия испанских врачей: «Прекратить поливать помоями профессора Мора, Испанию, клинику, врачей! Есть болезнь, есть стоимость лечения, есть обстоятельства, которые ввиду того, что это рак, живой организм внутри организма, влияют на все! Женечка ушёл! Нашей семье больно! Не оттого, что кто-то где-то, по-вашему мнению, не успел и прочее… Женечка ушёл, потому что это болезнь!».

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Метки:
благотворительность, сбор средств, назарова саша, широков женя, медведева даша
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Обсуждение
A T
3 часа назад
Как жаль:( И очень достойный человеческий поступок семьи.
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