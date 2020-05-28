Маленький Женя Широков из Зеленограда боролся с раком, но в начале апреля его не стало. Родители разделили собранные на его лечение средства между тремя зеленоградскими детьми, которым необходимы операции.

Широковы перевели деньги и закрыли сбор четырехлетней Даши Медведевой, которая страдает от эпилепсии. Для девочки собирали четыре миллиона рублей для операции в немецкой клинике. По данным на 23 мая, семья Даши собрала 814 тысяч рублей.



Также семья Жени помогла закрыть сбор на курс лечения в Китае для одиннадцатилетней Саши Назаровой из Зеленограда. У девочки разновидность ДЦП. «В их семье произошла трагедия, я думаю, об этом многие знают в нашем городе: ушёл на облачка ангелок Женечка. Мягких облачков тебе, малыш. Его мама и папа закрыли сбор для Сашеньки», — написано в группе сбора средств для девочки. Последний отчет о сборе датирован 17 апреля, тогда родителям не хватало 346 тысяч рублей из необходимого полумиллиона.

Сбор закрыли и для 9-летней Леры Казанцевой с ДЦП. Ей не хватало 19,5 тысяч рублей для реабилитации в Центре «Адели» в Словакии. с

У Жени Широкова была нейробластома забрюшинного пространства в четвертой стадии. Он уже перенес химиотерапию, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. Химиотерапия дала полный ответ, то есть все опухолевые очаги исчезли. Родители Жени изучали статистику, говорили с врачом и считали, что риск возвращения рака слишком высок. Чтобы избежать этого, они начали собирать деньги на лечение за рубежом — препаратом, который еще не зарегистрирован в России.