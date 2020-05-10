Как лечили

Даше прописывали множество препаратов против эпилепсии, но их эффект был недолгим и недостаточно сильным, обычно только сокращая количество приступов в день с 20 до 3. Также ребёнок страдал от побочных эффектов лекарств — энуреза, сонливости и заторможенности. Эти препараты боролись только с приступами, но в целом на ситуацию не влияли.

В национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Бурденко семье Даши посоветовали съездить в Италию, так как в России у девочки не могли найти очаг поражения в мозгу. Однако поездка пользы не принесла, Дашу посчитали неоперабельной. «Бог вам в помощь, езжайте домой», — пересказала итог поездки мама девочки Екатерина.

Узнав о немецком профессоре, который принимает в Москве, родители показали девочку ему. Профессор, доктор медицины, руководитель детского эпилептологического центра Фохтеройд, член научно-экспертного совета Schon Klinic Ханс Хольтхаузен пригласил их на обследование в Германию, потому что результаты российского исследования «не давало точной картины».

Для этой поездки семья также открывала сбор: «Собрали около 500 тысяч, взяли два миллион в долг, вложили все свои сбережения и улетели в Германию в начале марта». «Казалось, что наступила белая полоса. Мы прилетели в немецкую клинику Шон. Там провели предхирургическое обследование, после которого доктор Тиль Хартлиб вызвал на обстоятельный разговор. Врач сказал, что поражение больше, чем было видно на предыдущем МРТ, но есть выход — каллозотомия», — писала Екатерина в группе сбора средств.

Каллозотомия — это операция, которая должна предотвратить распространение патологических электрических импульсов на противоположные полушария мозга. Для этого производится частичное разъединение полушарий мозга. У больных, перенесших такую операцию, может отмечаться некоторое изменение интеллектуальных способностей: им может сложно объяснить что-то или идентифицировать некоторые части тела. Причина этого кроется в недостатке связи между двумя половинами мозга. Также существует риск развития тяжелых неврологических нарушений.

«Операция должна локализовать приступы: сейчас [у Даши] больное только правое полушарие, но эти эпилептические волны распространяются на оба полушария. Чтобы здоровое полушарие не страдало, чтобы зациклить болезнь в правом, нужна эта операция. Потому что все основные участки мозга, которые отвечают за речь, развитие, математические данные, усвоение информации, они все находятся в левом полушарии. Если на него не будут действовать приступы, всё должно быть хорошо, она сможет развиваться. В правом полушарии эти активности так и останутся, их уже никуда не убрать, не восстановить то, что разрушено», — объяснила Екатерина «Зеленоград.ру».

Немецкая Schon Klinic выставила семье счёт в 47 тысяч 573 евро — 3,8 миллиона рублей по нынешнему курсу. Родители собирают деньги с марта 2020 года, несмотря на закрытые границы. Как объясняют родители, когда они оплатят счёт полностью, клиника поставит их в очередь на госпитализацию. Соответственно, как только откроют границы, они будут в числе первых, кому проведут операцию. Дашу готовы принять сразу после отмены карантина.