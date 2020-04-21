Андриану Полещуку год и семь месяцев. Год назад ему поставили диагноз спинальная мышечная атрофия. Это смертельно опасное нейродегенеративное заболевание, из-за которого у человека постепенная атрофируется скелетная мускулатура, он теряет или так и не начинает ходить, самостоятельно стоять, сидеть без поддержки. СМА-пациенты без должного ухода и лечения постепенно утрачивают способность самостоятельно дышать, глотать, кашлять.

Пока что единственным препаратом, который навсегда избавить от СМА, считается Zolgensma. Он стоит 2,4 миллиона долларов и разрешен пока только в США. В России для помощи СМА-пациентам используют препарат «Спинраза» (нусинерсен), который не вылечивает болезнь, а является поддерживающей терапией и необходим на протяжении всей жизни. В мае 2019 года семья Андриана попала в программу компании Biogen и получила шесть доз «Спинразы», но в апреле 2020 года лечение за счет производителя закончится.

Назначение на Zolgensma Андриану выписала частная медицинская клиника, в заключении государственного учреждения есть только одна рекомендация — наблюдение у невролога по месту жительства. Так родители начали собирать деньги на Zolgensma.