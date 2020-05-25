«Ласточки-комфорт» будут обслуживать почти все рейсы обычных электричек по будням 25.05.2020 ZELENOGRAD.RU

С 26 мая еще 34 рейса обычных электричек — 6000-х поездов — переведут на обслуживание поездами «комфорт». Это больше 90% крюковских электричек и все клинские, курсирующие по рабочим дням. «Ласточки-комфорт» ездят по рейсам и ценам обычных электричек.

Дополнительные поезда будут отправляться:

  • от станции Крюково по будням в 5:37, 8:12, 9:27, 11:10, 14:50, 15:31, 17:15, 18:53 и 21:18. По субботам в 7:04, 9:18, 15:31 и 20:19.
  • c Ленинградского вокзала в Зеленоград по будням в 6:33, 8:23, 9:37, 10:39, 12:38, 15:59, 16:55, 18:26, 20:10 и 22:25. По субботам в 8:16, 10:32, 16:55 и 21:38.

Сейчас «комфорты» ездят в течение дня с разной периодичностью — от 10 минут до часа. Со вторника, 26 мая, интервалы между ними сокращаются, некоторые поезда идут друг за другом — например, через Крюково в 6:13, 6:19, 6:30 в сторону Москвы только «комфорты».

Обслуживать рейсы будут два новых десятивагонных состава ЭС2Г («Ласточка»), они пришли с завода «Уральские локомотивы», сообщил гендиректор Московско-Тверской пригородной пассажирской компании Олег Федотов.

«Ласточки-комфорт» отличаются от «Ласточек-экспресс»: стоимостью проезда — цены как в обычных электричках, временем в пути — идут со всеми или почти со всеми остановками и дизайном — на вагонах изображены вертикальные изогнутые полосы, на дверях написано «комфорт». В остальном это такие же поезда с мягкими сиденьями, зарядками для гаджетов, туалетами и кондиционерами.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, расписание, поезд "ласточка"
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