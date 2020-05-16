По 30 часов обязательных работ назначил Солнечногорский суд двум организаторам автосходки на парковке «Зеленопарка». Вечером 10 мая у торгового центра собралось около 150 автомобилистов. Развлекались под громкую музыку, дымили кальяном и шинами, дрифтовали. Полиция задержала двух устроителей импровизированного «шоу».

Евгений Лаврухин и Георгий Мазур, администраторы зеленоградского автосообщества «боевой классики» и zhukovclub, через соцсети бросили клич собраться, чтобы отметить день рождения Евгения.

«Решили сделать маленькое собрание и позвали в гости», — рассказал Лаврухин в интервью сообществу «ЗелАО AUTO | Зеленоград», отвечая на вопрос, как день рождения перерос в масштабное «мероприятие». Говорит, звали только своих и не ждали такого наплыва, поэтому он со своими знакомыми отделились от большой компании и ничего не видели — просто стояли отдалённо и разговаривали.