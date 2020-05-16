Организаторам автосходки у «Зеленопарка» вынесли приговор 16.05.2020 ZELENOGRAD.RU

По 30 часов обязательных работ назначил Солнечногорский суд двум организаторам автосходки на парковке «Зеленопарка». Вечером 10 мая у торгового центра собралось около 150 автомобилистов. Развлекались под громкую музыку, дымили кальяном и шинами, дрифтовали. Полиция задержала двух устроителей импровизированного «шоу».

Евгений Лаврухин и Георгий Мазур, администраторы зеленоградского автосообщества «боевой классики» и zhukovclub, через соцсети бросили клич собраться, чтобы отметить день рождения Евгения.

«Решили сделать маленькое собрание и позвали в гости», — рассказал Лаврухин в интервью сообществу «ЗелАО AUTO | Зеленоград», отвечая на вопрос, как день рождения перерос в масштабное «мероприятие». Говорит, звали только своих и не ждали такого наплыва, поэтому он со своими знакомыми отделились от большой компании и ничего не видели — просто стояли отдалённо и разговаривали.

В суде оба признали свою вину. Мазур покаялся судье: «Организатором отчасти я являюсь. Жалко, что так вышло, неожиданный был всплеск людей там».

За «организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ), их приговорили к обязательным работам.

Каждый отработает по 30 часов на базе медицинских учреждений, сообщил глава Солнечногорского округа Владимир Слепцов. «Врачи борются за жизни, режим самоизоляции в стране, а у ребят кальян, дрифт, шумная музыка».

Под суд могут пойти и другие участники автовечеринки, если собственник парковки у «Зеленопарка» — а она является частной территорией — потребует возместить нанесенный ущерб. Во время сходки были повреждены асфальт и освещение, передаёт телеканал «360».

Участники и зрители «шоу» выложили видео с вечеринки в соцсетях, на записях видны номера некоторых автомобилей.

«Зеленоград.ру» продолжает следить за развитием событий по этому делу.

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Метки:
автомобиль, суд, карантин, Зеленопарк
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