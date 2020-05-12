Полиция задержала организаторов крупной автосходки у «Зеленопарка», устроивших шумное «шоу». Один из них предположительно так решил отметить свой день рождения.

На парковке торгово-развлекательного центра собралось около 150 человек на нескольких десятках машин. Под громкую музыку и одобрительные крики выпивающей публики автомобили дрифтовали и дымили шинами. Видео с «шоу» разошлось по интернету, а сообщение о вмешательстве полиции — по центральным информагентствам.

Жалоба в полицию на шум и скопление людей поступила около одиннадцати вечера 10 мая. Прибывшие на место сотрудники полиции действительно обнаружили большое количество молодых людей, которые сразу же разбежались, сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Это не помешало установить организаторов автовечеринки — двух 20-летних зеленоградцев — и доставить их в отделение вместе с другими участниками мероприятия, число которых полиция не уточняет.

«По результатам проводимой проверки правонарушители будут привлечены к административной ответственности», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России Татьяна Петрова. По какой статье — о нарушении самоизоляции или закона о тишине тоже — не уточняется.

На следующий день один из предполагаемых организаторов написал в соцсетях, что жив-здоров. Кто-то из участников вечеринки сказал, что никуда они не разбегались при появлении полиции.

Перед тем как отправиться к «Зеленопарку», компания на автомобилях пыталась собраться на Алабушевской улице, но их остановил дорожный патруль. Видео этого момента, снятого дроном и одним из очевидцев, опубликовано в сообществе зеленоградских автолюбителей «ЗелАО AUTO | Зеленоград».