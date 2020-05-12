Молодежь устроила шумную автомобильную вечеринку на парковке «Зеленопарка». Организаторов задержали 12.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Полиция задержала организаторов крупной автосходки у «Зеленопарка», устроивших шумное «шоу». Один из них предположительно так решил отметить свой день рождения.

На парковке торгово-развлекательного центра собралось около 150 человек на нескольких десятках машин. Под громкую музыку и одобрительные крики выпивающей публики автомобили дрифтовали и дымили шинами. Видео с «шоу» разошлось по интернету, а сообщение о вмешательстве полиции — по центральным информагентствам.

Жалоба в полицию на шум и скопление людей поступила около одиннадцати вечера 10 мая. Прибывшие на место сотрудники полиции действительно обнаружили большое количество молодых людей, которые сразу же разбежались, сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Это не помешало установить организаторов автовечеринки — двух 20-летних зеленоградцев — и доставить их в отделение вместе с другими участниками мероприятия, число которых полиция не уточняет.

«По результатам проводимой проверки правонарушители будут привлечены к административной ответственности», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России Татьяна Петрова. По какой статье — о нарушении самоизоляции или закона о тишине тоже — не уточняется.

На следующий день один из предполагаемых организаторов написал в соцсетях, что жив-здоров. Кто-то из участников вечеринки сказал, что никуда они не разбегались при появлении полиции.

Перед тем как отправиться к «Зеленопарку», компания на автомобилях пыталась собраться на Алабушевской улице, но их остановил дорожный патруль. Видео этого момента, снятого дроном и одним из очевидцев, опубликовано в сообществе зеленоградских автолюбителей «ЗелАО AUTO | Зеленоград».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, карантин, шум и закон о тишине, улица алабушевская
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Молодежь устроила шумную автомобильную вечеринку на парковке «Зеленопарка». Организаторов задержали Новости
Новые выплаты на детей из-за эпидемии: сколько и кому положено Истории
Департамент здравоохранения объяснил, как правильно использовать маски и перчатки. Много вопросов осталось без ответов Ответы
На Крюковском рынке закрываются уличные палатки с продуктами. Администрация говорит, что борется с этническим криминалом Новости
«Пятёрочку» в 20-м микрорайоне повторно закрыли за неправильный водопровод Новости
Четыре лесных участка вырубят возле Зеленограда. Официально это продолжение борьбы с вредителями Новости
«Жилищник» просит не выбрасывать окурки — дворники могут заразиться Новости
Нужно ли носить маску и перчатки на улице? Ответы
Двадцать мер дополнительной поддержки бизнеса предложил депутат от Зеленограда Новости
За отсутствие маски в Подмосковье решили пока не штрафовать Новости
Сотрудник «скорой» не теряет время: чтобы не сидеть в машине, он катается на скейте. Видео Жизнь
Роспотребнадзор рекомендует на время пандемии приостановить раздельный сбор мусора Новости
«У деревни Крюково погибает взвод» — О каком Крюково поётся в знаменитой песне Истории
«Жилищник» рассказал, почему воняет краска, которой он красит подъезды Новости
Умер директор зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко Новости
Умер от коронавируса зеленоградский врач Алексей Харчук Новости
Лебедей вернули на Быково болото после зимовки Новости
Собянин ввел масочно-перчаточный режим в транспорте с 12 мая Новости
Ограничения в Москве продлили до 31 мая. Собянин рассказал о постепенном выходе из режима самоизоляции Новости
Собянин пообещал не отключать горячую воду в жилых домах до 1 июля Новости
В полтора раза увеличилось число официальных безработных. Рост не катастрофический, считают в префектуре Новости
Девочке из Зеленограда собирают 4 миллиона на лечение в Германии. Операция поможет ей избавиться от эпилепсии Новости
Власти представили проект научного центра в мебельной сфере в Крюково. Его уже начали строить без разрешения Новости
Ветер в грозу повалил деревья в лесопарке у площади Юности. Фото Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру