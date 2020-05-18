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Идею о заражении коронавирусом через окурки подсказала «Жилищнику» сотрудник Академии наук. Никто из дворников пока не заразился 18.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Объявление с просьбой не выбрасывать в окна окурки появилось на прошлой неделе в корпусе 457. Но причина не в том, что бросать окурки в окна плохо, — утверждалось, что «окурки, брошенные носителями вирусов, становятся причиной заражения сотрудников ЖКХ». Выяснили в зеленоградском «Жилищнике», какие основания для такого заявления и заразился ли кто-то из дворников

Оказалось, что инициатором объявления стала зеленоградка, доктор биологических наук и сотрудница Российской академии наук Марина Беньковская.

Она написала обращение через сайт правительства Москвы. В нём среди прочего говорится: «Считаю своим долгом проинформировать правительство Москвы о том, что окурки на газонах и придомовых территориях являются одним из основных путей распространения коронавируса. К сожалению, газоны и другие территории возле многоэтажных домов покрыты окурками, выброшенными из окон. Окурки, брошенные носителями вирусов, становятся причиной заражения сотрудников ЖКХ». Далее сотрудница РАН предлагает широко проинформировать об этом население.

Конкретный путь заражения от окурка не описан. Можно поднять его и докурить (так считают 38% наших читателей, принявших участие в опросе) или поднимая окурки руками и не моя их (14%).

Гендиректор зеленоградского «Жилищника» Адсалам Дударов рассказал «Зеленоград.ру», что «вирусные окурки» опасны не только для сотрудников ЖКХ, но и для других людей. Имеет ли в виду Дударов, что другие люди подбирают окурки, неизвестно. «Полагаю, что сотрудники ЖКХ выделены Беньковской как ученым только потому, что они занимаются уборкой придомовой территории», — говорит Дударов.

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При этом сотрудники «Жилищника» работают в масках, перчатках и с ручным инструментом — теоретически они не должны собирать окурки голыми руками. В зеленоградском «Жилищнике» несколько работников заболели коронавирусом, они прошли или проходят сейчас лечение. Но ни один из заболевших не занимался уборкой мусора во дворах и на газонах, сообщили в администрации учреждения.

Если контактировавший с вирусом человек будет трогать сигарету грязными руками, вероятность такого пути заражения существует, сообщают «Вести» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Впрочем, большинство наших читателей заботит не столько здоровье дворников, сколько вообще проблема окурков. Некоторые жители считают возможным бросить окурок не в урну, а просто на землю. Более того: окурки, выброшенные из окон, залетев на балкон или в окно нижней квартиры, могут стать причиной пожара.

Около половины читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, вообще решили, что «Жилищник» просто воспользовался эпидемией, чтобы жители поменьше мусорили.

В начале апреля «Жилищник» жаловался, что жители на карантине начали бросать мусор в подъезде и выкидывать из окон — объявления с просьбой не делать так тоже вывешивали в подъездах.

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Метки:
жкх, коронавирус, дударов адсалам
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 16:12
жители на карантине начали бросать мусор в подъезде и выкидывать из окон — объявления с просьбой не делать так тоже вывешивали в подъездах.
Ну, во первых, какой смысл информировать в подъезде людей сидящих на карантине доступ в который для них закрыт?
А, во вторых, карантинным жителям было предписано оставлять мусор за дверью, что бы коммунальщики его выносили, например об этом писали тут: https://life.ru/p/1320003
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