Оказалось, что инициатором объявления стала зеленоградка, доктор биологических наук и сотрудница Российской академии наук Марина Беньковская.

Она написала обращение через сайт правительства Москвы. В нём среди прочего говорится: «Считаю своим долгом проинформировать правительство Москвы о том, что окурки на газонах и придомовых территориях являются одним из основных путей распространения коронавируса. К сожалению, газоны и другие территории возле многоэтажных домов покрыты окурками, выброшенными из окон. Окурки, брошенные носителями вирусов, становятся причиной заражения сотрудников ЖКХ». Далее сотрудница РАН предлагает широко проинформировать об этом население.

Конкретный путь заражения от окурка не описан. Можно поднять его и докурить (так считают 38% наших читателей, принявших участие в опросе) или поднимая окурки руками и не моя их (14%).

Гендиректор зеленоградского «Жилищника» Адсалам Дударов рассказал «Зеленоград.ру», что «вирусные окурки» опасны не только для сотрудников ЖКХ, но и для других людей. Имеет ли в виду Дударов, что другие люди подбирают окурки, неизвестно. «Полагаю, что сотрудники ЖКХ выделены Беньковской как ученым только потому, что они занимаются уборкой придомовой территории», — говорит Дударов.