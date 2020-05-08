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«Жилищник» просит не выбрасывать окурки — дворники могут заразиться 08.05.2020 ZELENOGRAD.RU

В корпусе 457 появилось обращение к жителям о мерах для профилактики коронавирусной инфекции. Оно подписано администрацией районной инженерной службы — это подразделение зеленоградского «Жилищника». В объявлении, в частности, просят не выбрасывать окурки в окна. Причина неожиданная: «Окурки, брошенные носителями вирусов, становятся причиной заражения сотрудников ЖКХ».

Докуривают ли дворники выброшенные окурки или собирают их руками без перчаток, неизвестно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в «Жилищник». В любом случае, окурки лучше не кидать, они не только замусоривают двор, но и могут поджечь квартиру внизу — такие случаи уже были.

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Почему дворники могут заразиться от выброшенных окурков?
Собирают без перчаток
Докуривают
Дворники ни при чем — это чтобы жители не мусорили
Проголосовал 41 человек
Метки:
жкх, микрорайон 4, коронавирус, ГБУ "Жилищник Зеленоград"
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Обсуждение
Dr. Katz
1 час назад
В 445-м такое же объявление. Есть подозрения, что их развешивают адресно, где есть заболевшие
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