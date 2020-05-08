Докуривают ли дворники выброшенные окурки или собирают их руками без перчаток, неизвестно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в «Жилищник». В любом случае, окурки лучше не кидать, они не только замусоривают двор, но и могут поджечь квартиру внизу — такие случаи уже были.